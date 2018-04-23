Исполнительный директор Арсенала хочет заменить Венгера Артетой

Микель Артета, Getty ImagesИсполнительный директор Арсенала Иван Газидис считает экс-полузащитника Канониров Микеля Артету лучшим вариантом для замены Арсена Венгера на должности главного тренера, сообщает Sky Sports.

На этой неделе боссы Арсенала в лице самого Газидиса, спортивного директора Рауля Санллехи и руководителя скаутской службы Свена Мислинтата начнут общение с потенциальными кандидатами на должность тренера. При этом мнения всех о том, кто лучше для этого поста, расходятся.

Санллехи хочет видеть в должности тренера Луиса Энрике, с которым он работал еще в Барселоне. Некоторые СМИ утверждали на прошлой неделе, что в Арсенале экс-тренер каталонцев является главным кандидатом и клуб уже связывался с ним. Мислинтат якобы предлагает клубу наставников Хоффенхайма Юлиана Нагельсманна и Шальке Доменико Тедеско.

В конечном счете общаться с владельцем Арсенала Стэном Кронке насчет кандидатуры будет именно Газидис.

Артета работает помощником Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити с 2016 года. О том, что Арсенал рассматривает его кандидатуру, The Telegraph писал еще в конце прошлого года.

В лондонском клубе Артета играл с 2011 по 2016 год.

Арсен Венгер заявил об уходе из Арсенала по завершению сезона в пятницу.