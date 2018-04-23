Уолл: «Дрэйк говорил мне, что Торонто выиграет у нас всухую»

Джон Уолл, Getty ImagesРазыгрывающий Вашингтона Джон Уолл не дождется возвращения серии против Рэпторс в Торонто.

Вашингтон вчера победил Торонто в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА и сравнял в ней счет. Джон Уолл очень ждет следующего матча в Торонто.

«О да, я очень хочу увидеть Дрэйка вновь. Говорил ему приехать в Вашингтон на третью игру, и он обещал, что будет, но потом не явился. Дрэйк говорил, что Торонто выиграет у нас всухую, а также, что уже приготовил для нас метлу», — цитирует звездного разыгрывающего ESPN.

Рэппер Дрэйк является давним поклонником и международным послом Торонто Рэпторс, а также посещает все домашние матчи команды и ездит с ней на главные выезды. Во время серии против Вашингтона он вел перепалки с игроками Уизардз у края площадки.

«Мы сделали то, что должны были сделать – взяли оба домашних матча. У меня возникают с ним основные противоречия как раз не на тему баскетбола – тут мы оба просто получаем от игры удовольствие», — подытожил Джон Уолл.

Пятый матч серии между Вашингтоном и Торонто пройдет в ночь 26 апреля.