Паркеру нужен победитель боя Беллью-Хэй

Джозеф Паркер, Getty ImagesБывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (24-1, 18 КО) хочет получить еще один денежный бой в топовым британским боксером.

Паркер 31 мая в Кардиффе единогласным решением судей уступил Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и расстался с поясом WBO. Хорошей компенсацией для новозеландца стал рекордный в карьере гонорар – 7 миллионов фунтов.

Ради больших денег Паркер готов задержаться на британском ринге и проверить себя на фоне других местных звезд профессионального бокса.

«Паркер будет опасен для многих болтливых ребят, таких как Беллью или Диллиан Уайт. Вопрос в том, готовы ли они выйти на ринг? Мы готовы и открыты к этому», — заявил промоутер Паркера Дэвид Хиггинс в комментарии для Sky Sports.

Бой-реванш между Тони Беллью и Дэвидом Хэем состоится 5 мая в Лондоне. Первый поединок состоялся в марте 2017 года и завершился досрочной победой Беллью в 11-м раунде.