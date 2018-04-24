Лига чемпионов. «Ливерпуль» уничтожил «Рому». Как это было (видео, фото)
На этом мы завершаем нашу трансляцию. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!
«Ливерпуль» – «Рома» 5:2
Голы: Салах, 35, 45+1, Мане, 56, Фирмино, 62, 68 - Джеко, 81, Перотти, 86
Статистика матча.
Все, финальный свисток дает арбитр матча!
90+2" Замена у "Ливерпуля". Вместо Фирмино на поле вышел Клаван.
90+1" Продолжают атаковать итальянцы. Да, заставляют нервничать оборону английского клуба.
90" 4 минуты добавил арбитр ко второму тайму.
89" С уходом Салаха игра у "Ливерпуля" немного разладилась. Видно сразу, что поле покинул лидер команды.
88" Фасио нарушил правила и получил желтую карточку.
87" Активизировалась "Рома". Где же раньше они были?
86" Гоооооол! Перотти развел по углам мяч и голкипера! 5:2
85" Джордан Хендерсон также увидел желтую карточку.
84" Ого.. Милнер сфолил в штрафной, а это желтая карточка и пенальти..
81" Гоооооол! Эдин Джеко все-таки огорчил Кариуса! Наингголан выдал шикарную передачу, а Джеко с легкостью переиграл кипера. 5:1
79" Болельщики на "Ливерпуля" уже празднуют победу! Шикарное исполнение песен мы слышим.
75" Замена у "Ливерпуля". Вместо Салаха на поле вышел Ингс.
74" Желтую карточку увидел перед собой Ловрен. Арбитр полностью прав.
73" Момент у ворот "Ливерпуля"! Патрик Шик пробил по воротам после навеса, но голкипер парировал удар!
71" Ничего не получается у римлян. Пожалуй, это самая худшая игра в исполнении "Ромы" в этой Лиги чемпионов.
70" Ди Франческо в шоке, как и вся Италия!
68" Гооооооол! Фирмино оформляет дубль. После навеса с углового футболист выпрыгнул выше всех и головой в дальний угол отправил мяч. 5:0
65" Двойная замена у "Ромы". Вместо Де Росси и Жезуса на поле вышли Гоналон и Перотти.
62" Гоооооооол! Фирмино доводит дело до разгромного! Салах не заметил оборону "Ливерпуля", прошел по правому флангу и прострелил на дальнюю штангу куда набегал Фирмино. 4:0
59" Опасно! Робертсон был первым на добивании, но вратарь парировал удар.
56" Гоооооооол! Мане увеличивает счет! Салах отдал передачу в район вратарской и Садио Мане осталось только попасть по воротам. 3:0
54" Что творят футболисты "Ромы"? Продолжают ошибаться футболисты итальянской команды.. Мане мог наказывать, но арбитр поднял флажок.
52" Найнгголан прорывался к воротам, но был остановлен защитниками.
50" Продолжает "Ливерпуль" нагнетать обстановку у ворот "Ромы".
48" Ух! Арнольд разбежался, но пробил точно в стенку. Ужасное исполнение штрафного.
46" Замена у "Ромы". Вместо Шика на поле вышел Ундер.
Второй тайм стартовал!
Статистика после первого тайма.
Все, завершен первый тайм.
45+1" Гоооооооол! Салах оформляет дубль! Египтянин получил мяч на краю штрафной и перекинул голкипера. Защитники только проводили мяч в ворота. 2:0
45" 2 минуты добавил арбитр к первому тайму.
44" Арнольд побежал в атаку, но арбитр поднял флажок.
43" Полностью инициативой завладели футболисты "Ливерпуля". Не самое лучшее время переживает "Рома".
40" Охо-хо.. Вейналдум пробил с края штрафной, но Алиссон успел среагировать на удар.
39" Ужасно играет оборона "Ромы"! Смог "Ливерпуль" перевернуть игру с ног на голову.
38" За грубый подкат Арнольд наказан желтой карточкой.
37" Даааа, счет мог быть 2:0, но Ловрен пробил головой в перекладину. Повезло!
35" Гооооооол! Салах открывает счет в матче! Защитники не успели вернуться в оборону и египтянин ударом в дальнюю "девятку" отправил мяч! 1:0
34" Мане забил мяч! Однако, арбитр поднял флажок! Повезло римлянам, что арбитр увидел офсайд.
31" Салах! Ого! В дальний угол пытался отправить мяч египтянин, но мяч парировал Алиссон!
30" Да, запаниковала оборона у "Ромы"! Жарко, жарко у ворот Алиссона.
29" Мааааане! Ка же так? Садио пробил в касание после передачи. Однако, мяч пролетел выше ворот!
29" Мане не смог реализовать момент! Мане убежал от защитников, вышел один на один с голкипером, но пробил выше ворот! Вот это дааа.
26" Жезус получает желтую карточку, а арбитр назначил опасный штрафной в ворота "Ромы".
25" Арнольд сделал навес в штрафную, но защитники сыграли надежно и выбили мяч дальше от собственных ворот.
23" Как вам игра? Делитесь впечатлениями от игры в комментариях нашей трансляции.
21" Немного растеряно выглядит на поле команда Клоппа. Это не критично, но немного нужно собраться.
20" Арбитр остановил игру, так как Милнер нарушил правила.
19" Моментище! Коларов пробил метров с 23-х, но перекладина остановила мяч! Это была невероятная пушка!!!
18" Замена у "Ливерпуля". Вместо травмированного Окслейда-Чемберлена на поле вышел Вейналдум.
17" Медики показали, что нужна замена.. Не сможет Окслейд-Чемберлен продолжить игру.
16" Ого... Корчится от боли Окслейд-Чемберлен. Клопп в шоке!
14" Коларов сделал неплохой навес в штрафную, но надежно сыграл Кариус, который поймал мяч в руки.
12" Легко через центр поля проходит команда Ди Франческо! Внимательнее нужно встречать оппонента.
10" Хорошие скорости в матче. Стоит отметить правый фланг у "Ромы".
8" Таааак! "Мерсисайдцы" активно пошли в атаку, небольшая паника в обороне просматривалась в обороне у римлян. Однако, вовремя разобрались в эпизоде.
5" Забавный момент произошел на поле! У бокового арбитра сломались два флажка. Починили и игра продолжилась.
2" Ух! Первый опасный удар по воротам "Ливерпуля"! Стротаман пробил из-за предела штрафной. Однако, мяч полностью был под контролем голкипера.
1" "Рома" идет в атаку. Несколько перехватов сделали в центре поля римляне.
Арбитр дал стартовый свисток! Поехали!
21:44 Прозвучал гимн Лиги чемпионов!
21:36 Да, жарко сегодня будет на "Энфилд"!
When the warm-up begins...#LFCRoma #ASRoma #UCL pic.twitter.com/5TnmuX5fxK
— AS Roma English (@ASRomaEN) 24 квітня 2018 р.
21:35 "Ливерпуль" забил 34 гола в 12 последних домашних матчах! Сможет ли "Рома" остановить суперфорвардов английского клуба?
21:32 Арбитр матча - Феликс Брых.
21:28 Начнем традиционно с составов команд.
21:25 Вечер добрый всем любителям и ценителям Лиги чемпионов! Совсем скоро мы начнем текстовую трансляцию матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой». Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем!
Английский «Ливерпуль» во вторник, 24 апреля, в рамках поединка полуфинальной стадии Лиги чемпионов на «Энфилд Роад» примет римскую «Рому». В 1/4 финала «красные» выбили «Ман Сити», а «волки» обыграли «Барселону».
Следить за матчем можно в текстовой трансляции на нашем сайте в этой новости. Начало – во вторник, в 21:45.
Также смотреть онлайн «Ливерпуль» – «Рома» можно в видео трансляции на нашем сайте.
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