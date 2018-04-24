Лига чемпионов. «Ливерпуль» уничтожил «Рому». Как это было (видео, фото)

– «Рома»Салах, 35, 45+1, Мане, 56, Фирмино, 62, 68 - Джеко, 81, Перотти, 8690+2"на поле90+1" Продолжают атаковать итальянцы. Да, заставляют нервничать оборону английского клуба.90"89" С уходомигра у "Ливерпуля" немного разладилась. Видно сразу, что поле покинул лидер команды.88"нарушил правила и получил желтую карточку.87" Активизировалась "Рома". Где же раньше они были?86"85"также увидел желтую карточку.84" Ого..сфолил в штрафной, а это желтая карточка и пенальти..81"79" Болельщики на "Ливерпуля" уже празднуют победу! Шикарное исполнение песен мы слышим.75"на поле74" Желтую карточку увидел перед собой. Арбитр полностью прав.73"71" Ничего не получается у римлян. Пожалуй, это самая худшая игра в исполнении "Ромы" в этой Лиги чемпионов.70"в шоке, как и вся Италия!68"65"на поле62"59"56"54"52"прорывался к воротам, но был остановлен защитниками.50" Продолжает "Ливерпуль" нагнетать обстановку у ворот "Ромы".48" Ух!разбежался, но пробил точно в стенку. Ужасное исполнение штрафного.46"на поле45+1"45"44"побежал в атаку, но арбитр поднял флажок.43" Полностью инициативой завладели футболисты "Ливерпуля". Не самое лучшее время переживает "Рома".40"39" Ужасно играет оборона "Ромы"! Смог "Ливерпуль" перевернуть игру с ног на голову.38" За грубый подкатнаказан желтой карточкой.37"35"34"31"30" Да, запаниковала оборона у "Ромы"! Жарко, жарко у ворот29"29"26"получает желтую карточку, а арбитр назначил опасный штрафной в ворота "Ромы".25"сделал навес в штрафную, но защитники сыграли надежно и выбили мяч дальше от собственных ворот.23"21" Немного растеряно выглядит на поле команда. Это не критично, но немного нужно собраться.20" Арбитр остановил игру, так какнарушил правила.19"18"травмированногона поле17" Медики показали, что нужна замена.. Не сможетпродолжить игру.16" Ого... Корчится от болив шоке!14"сделал неплохой навес в штрафную, но надежно сыграл, который поймал мяч в руки.12" Легко через центр поля проходит команда! Внимательнее нужно встречать оппонента.10" Хорошие скорости в матче. Стоит отметить правый фланг у "Ромы".8" Таааак! "Мерсисайдцы" активно пошли в атаку, небольшая паника в обороне просматривалась в обороне у римлян. Однако, вовремя разобрались в эпизоде.5" Забавный момент произошел на поле! У бокового арбитра сломались два флажка. Починили и игра продолжилась.2"1" "Рома" идет в атаку. Несколько перехватов сделали в центре поля римляне.Арбитр дал стартовый свисток! Поехали!21:4421:36 Да, жарко сегодня будет на "Энфилд"!When the warm-up begins...#LFCRoma #ASRoma #UCL pic.twitter.com/5TnmuX5fxK— AS Roma English (@ASRomaEN) 24 квітня 2018 р.21:35 "Ливерпуль" забил 34 гола в 12 последних домашних матчах! Сможет ли "Рома" остановить суперфорвардов английского клуба?21:32 Арбитр матча -21:28 Начнем традиционно с составов команд.21:25 Вечер добрый всем любителям и ценителям Лиги чемпионов! Совсем скоро мы начнем текстовую трансляцию матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой». Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем!Английский «Ливерпуль» во вторник, 24 апреля, в рамках поединка полуфинальной стадии Лиги чемпионов на «Энфилд Роад» примет римскую «Рому». В 1/4 финала «красные» выбили «Ман Сити», а «волки» обыграли «Барселону».Также смотреть онлайн «Ливерпуль» – «Рома» можно в видео трансляции на нашем сайте.