«Ливерпуль» разнес «Рому» благодаря феномену Салаха (видео)
На «Энфилде» состоялась первая полуфинальная игра Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой».
Несмотря на то, что цена матча была крайне высокой, обе команды без разведки начали с первых минут демонстрировать атакующий футбол. На пушечный удар Коларова в перекладину хозяева ответили несколькими загубленными моментами Мане. Ближе к середине тайма «красные» прижали соперника к его воротам, а вскоре пошли и голы.
Мохамед Салах – страшный сон любого соперника «Ливерпуля» в этом сезоне. Египтянин в первом тайме отличился двумя шикарными голами. Сначала обводящим ударом не оставил шансов Алиссону.
А затем на скорости смог элегантно перебросить того же голкипера сборной Бразилии, сделав счет 2:0.
Кроме этих двух мячей первый тайм запомнился травмой Окслейд-Чемберлена, который на 18-й минуте покинул поле на носилках.
Второй тайм Ди Франческо начал с замены, но переломить ход матча ему не удалось. «Рома» продолжила сыпаться под действиями Салаха. Именно египтянин помог своим партнерам довести счет до 4:0, ассистировав на Мане и Фирмино. Позже Роберто, казалось, уже гарантировал своей команде киевский финал, когда забил головой пятый мяч, но римляне смогли вернуть какую-никакую интригу.
Интересно, что отыграть два мяча «Рома» смогла после того как Юрген Клопп снял с игры Салаха. Гол Джеко с игры и Перотти с пенальти вновь поставили перед итальянской командой тяжелую, но, как уже выяснилось, выполнимую задачу. На стадио «Олимпико» хозяевам хватит победы 3:0, чтобы выйти в финал.
Лига чемпионов, полуфинал, первый матч:
«Ливерпуль» - «Рома» 5:2
Голы: Салах, 35, 45+1, Мане, 56, Фирмино, 61, 68 – Джеко, 81, Перотти, 85 (пенальти)
«Ливерпуль»: Кариус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фирмино, Окслейд-Чемберлен (Вейналдум, 18), Салах (Ингз, 75), Милнер, Мане, Хендерсон.
«Рома»: Алиссон, Манолас, Жезус (Перотти, 67), Коларов, Фасио, Стротман, Флоренци, Ундер (Шик, 46), де Росси (Гоналон, 67), Наингголан, Джеко.
Предупреждения: Жезус (26), Александер-Арнолд (39), Ловрен (74), Хендерсон (85), Фасио (88).
Ответный матч в Риме состоится 2 мая, а вторая полуфинальная пара «Бавария» - «Реал» сыграют 25 апреля, онлайн трансляция этой игры на нашем сайте в 21:45.
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