«Ливерпуль» разнес «Рому» благодаря феномену Салаха (видео)

На «Энфилде» состоялась первая полуфинальная игра Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой».Несмотря на то, что цена матча была крайне высокой, обе команды без разведки начали с первых минут демонстрировать атакующий футбол. На пушечный ударв перекладину хозяева ответили несколькими загубленными моментами. Ближе к середине тайма «красные» прижали соперника к его воротам, а вскоре пошли и голы.– страшный сон любого соперника «Ливерпуля» в этом сезоне. Египтянин в первом тайме отличился двумя шикарными голами. Сначала обводящим ударом не оставил шансовА затем на скорости смог элегантно перебросить того же голкипера сборной Бразилии, сделав счет 2:0.Кроме этих двух мячей первый тайм запомнился травмой, который на 18-й минуте покинул поле на носилках.Второй таймначал с замены, но переломить ход матча ему не удалось. «Рома» продолжила сыпаться под действиями Салаха. Именно египтянин помог своим партнерам довести счет до 4:0, ассистировав на Мане и. Позже Роберто, казалось, уже гарантировал своей команде киевский финал, когда забил головой пятый мяч, но римляне смогли вернуть какую-никакую интригу.Интересно, что отыграть два мяча «Рома» смогла после того какснял с игры Салаха. Голс игры ис пенальти вновь поставили перед итальянской командой тяжелую, но, как уже выяснилось, выполнимую задачу. На стадио «Олимпико» хозяевам хватит победы 3:0, чтобы выйти в финал.- «Рома» 5:2: Салах, 35, 45+1, Мане, 56, Фирмино, 61, 68 – Джеко, 81, Перотти, 85 (пенальти): Кариус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фирмино, Окслейд-Чемберлен (Вейналдум, 18), Салах (Ингз, 75), Милнер, Мане, Хендерсон.: Алиссон, Манолас, Жезус (Перотти, 67), Коларов, Фасио, Стротман, Флоренци, Ундер (Шик, 46), де Росси (Гоналон, 67), Наингголан, Джеко.: Жезус (26), Александер-Арнолд (39), Ловрен (74), Хендерсон (85), Фасио (88).Ответный матч в Риме состоится 2 мая, а вторая полуфинальная пара «Бавария» - «Реал» сыграют 25 апреля, онлайн трансляция этой игры на нашем сайте в 21:45.