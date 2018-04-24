Семаков и Жирный покинули сборную Украины

Александр Жирный и Владимир Семаков, biathlon.com.uaНатурализованные российские биатлонисты Александр Жирный и Владимир Семаков завершили выступления в сборной Украины.

Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра решил не включать Семакова и Жирного в состав команды на следующий сезон, сообщает XSPORT. Оба биатлониста не рассматриваются в перспективе на новый олимпийский цикл.

Семаков и Жирный не планируют завершать карьеру. Спортсмены вернуться в Россию и будут выступать на местных соревнованиях.

Семаков и Жирный сборную Украины начали представлять с сезона 2014-2015. Владимир трижды в личных гонках Кубка мира финишировал в топ-20 и дважды становился призером Кубка IBU. На счету Александра три попадания в топ-20 Кубка мира, бронза в смешанной эстафете чемпионата Европы-2017 и второе место в спринте на этапе Кубка IBU в 2015 году.

На Олимпийских играх в Пхенчхане Владимир Семаков в спринте показал 78-й результат, в индивидуальной гонке был 31-м, а в эстафете помог сборной финишировать на девятом месте.

Александр Жирный на Олимпиаду-2018 не отобрался.