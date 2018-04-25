Лацио рассматривает Диего Година как замену де Врею — СМИ

Диего Годин, Getty ImagesЗащитник Атлетико Диего Годин интересен Лацио как возможная замена Стефану де Врею, сообщает La Reppublica.

Римляне считают, что опытный уругваец стал бы хорошим дополнением к довольно молодой оборонительной линии команды.

В Лацио рассчитывают, что Атлетико не запросит большую сумму за Диего, поскольку его контракт истекает летом 2019 года.

Римский клуб ищет замену Стефану де Врею, который покинет клуб в межсезонье свободным агентом и присоединится к Интеру.

Ранее среди возможных вариантов замены де центрбека называли защитника Монако Камила Глика.

В Атлетико Годин играет с 2010 года, перейдя из Вильярреала за 8 миллионов евро. В текущем сезоне 32-летний сыграл в 40 матчах во всех турнирах.