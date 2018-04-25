Гоменюк: «Провел тренировку Вереса, но у клуба будет новый тренер»

Владимир Гоменюк, youtube.comАссистент экс-наставника Вереса Юрия Свиркова Владимир Гоменюк подчеркнул, что команда в ближайшее время получит нового главного тренера.

Сегодня Верес объявил об уходе белорусского специалиста Юрия Свиркова с поста главного тренера. Сегодняшнюю тренировку команды провел Гоменюк, который вошел в тренерский штаб ровенчан в начале апреля.

По словам экс-нападающего, он не будет руководить командой. Нового главного тренера Верес получит в ближайшее время.

«Некоторые СМИ написали, что я временно главный тренер Вереса, но это не соответствует действительности. Да, я провел тренировку команды, но у клуба будет новый главный тренер. В ближайшее время пресс-служба сделает соответствующее заявление», — сказал Гоменюк в комментарии Zbirna.com.

Владимир Гоменюк объявил о завершении карьеры футболиста в марте 2016 года. До этого он выступал за Сталь, Металлист, Арсенал, Днепр, Таврию, а также млиновскую Икву, где начинал профессиональную карьеру.

Верес после 28 туров занимает 6-е место в турнирной таблице верхней шестерки, имея в активе после 28 туров 33 очка.

Следующий поединок ровенчане проведут против Зари 29 апреля.