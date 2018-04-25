Эвертон проявляет интерес к хавбеку Суонси Ки

Ки Сун Ен, Getty ImagesЭвертон заинтересован в подписании полузащитника Суонси Ки Сун Ена, сообщает Sky Sports.

Источник, близкий к игроку, сообщил изданию, что спрос на корейца предстоящим летом будет достаточно высоким. Известно, что помимо Эвертона, интерес к полузащитнику проявляют еще четыре клуба АПЛ, а также Милан.

Сам кореец пока отложил вопрос продления договора с Лебедями. Ему предлагали продлить соглашение еще в декабре, однако он решил сосредоточиться на своей игре, ведь Суонси по-прежнему не обеспечил себе сохранение прописки в элитном дивизионе.

Зимой полузащитника хотел подписать Вест Хэм, включив его в сделку по Андре Айю. Однако в конечном итоге кореец остался в команде.

Текущий договор хавбека с Лебедями истекает предстоящим летом. За валлийскую команду он выступает с лета 2013-го.

В нынешнем сезоне 29-летний Ки провел за Суонси 29 матчей, в которых отметился 2 голами.