Литва разгромила Японию и близка к повышению в классе, Румыния на последней минуте проиграла Эстонии (видео)

В среду в литовском Каунасе в рамках чемпионата мира в Дивизионе IB были сыграны три матча 3-го тура. В начале игрового дня свой очередной грустный исторический поединок провела сборная Украины, впервые уступившая команде Хорватии (2:4). Таким образом, хорваты набрали свои первые очки на турнире.Румыния –0:1 (0:0, 0:0, 0:1)0:1 – Эмбрих (Макров, Лахесалу) – 59:07,Полк – Коитмаа.Игра румын с эстонцами была очень важна для нас, так как борьба за выживание в Дивизионе IB, в случае победы сборной Румынии, могла существенно обостриться.Как оказалось, опасения многих болельщиков украинской команды не были безосновательными. Румыния дала бой Эстонии и пропустила лишь на последней минуте третьего периода. Победную эстонскую шайбу забросилЯпония –1:6 (0:2, 0:2, 1:2)0:1 – Рыбаков (Четвертак, Лаукайтис) – 02:30,0:2 – Босас (Калейниковас) – 03:03,0:3 – Босас (Зубрус, алюконис – бол.) – 26:04,0:4 – Верениш (Кумеляускас, Ципас) – 27:56,1:4 – Хашимото (Миура) – 40:41,1:5 – Богдзюл (Кумеляускас, Верениш) – 44:48,1:6 – Босас (Калейниковас, Киерас – бол.) – 55:42,Фукуфудзи – Армалис.Остановить Литву на домашнем для нее чемпионате, похоже, не сможет никто. Японцы, которых видели основными конкурентами литовцев в борьбе за повышение в классе, проиграли очное противостояние вчистую.Уже к началу 4-й минуты встречи Литва забила дважды, а дальше – пошло-поехало. Итоговые 6:1 с хет-трикомпринесли литовцам разгромную победу.В турнирной таблице Литва идет на чистом первом месте, не потеряв ни одного очка. Всерьез претендуют на медали турнира эстонцы. Украина после третьего игрового дня занимает предпоследнее место. Румынии для того, чтобы удержаться в Первом дивизионе, нужно сделать почти невозможное.2. Эстония 3, 73. Япония 3, 54. Хорватия 3, 35. Украина 3, 3Следующие матчи в Дивизионе IB сыграют в пятницу 27-го апреля.Япония – РумынияЭстония – ХорватияЛитва –