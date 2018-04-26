Лига чемпионов. «Бавария» не устояла перед «Реалом». Как это было (видео)
«Бавария» – «Реал» 1:2
Голы: Киммих, 28 - Марсело, 44, Асенсио, 56
Всем спасибо за внимание. На этом мы завершаем нашу трансляцию. До новых встреч на портале XSPORT.ua.
Статистика матча.
Все, матч завершен!
90+2" В атаке футболисты "Баварии". Пытаются задавить оппонента.
90" 4 минуты добавил арбитр ко второму тайму.
89" Желтую карточку получил за грубый фол Алькантара.
88" Хороший шанс упустил Левандовски! Поляк оказался в штрафной, но вот точно замкнуть передачу не смог!
85" Да, успевают защитники "Реала" закрыть зону и перекрыть зоны.
83" Замена у "Реала". Вместо Каземиро на поле вышел Ковачич.
82" Близки испанцы были к изменению счета на табло, но защитники успели заблокировать удар.
80" Немцы не уступают испанцам. Во владении даже являются лидерами.
78" Желтая карточка в матче. Каземиро немного переусердствовал.
76" Замена у "Баварии". Вместо Матса Хуммельса на поле вышел Толиссо.
75" Бензема мог сравнивать счет! Однако, Голкипер ногами остановил снаряд!
73" Кроос навесил в штрафную. Однако, защитники "Реала" надежны.
70" Ох.. Роналду забил мяч, но арбитр остановил игру и показал, что португалец подыграл рукой..
68" Ух! Опасно пробивал Рибери из-за пределов штрафной, но немцу немного не хватило точности и мяч пролетел рядом с дальней штангой!
66" Замена у "Реала". Вместо травмированного Карвахаля на поле вышел Бензема.
64" Отметим, что Киммих забил 100-й гол под руководством Юппа Хайнкеса!
62" Через правый фланг атакует "Бавария". Но великолепно играет вратарь "Реала"!
60" Рибери отдал пас в штрафную, но мяч успели перехватить! Продолжают давить футболисты "Баварии".
56" Гооооооооол! Асенсио выводит команду вперед! Мадридцы убежали в контратаку и Рафинья и Асенсио наказали немцев. 1:2
53" Желтую карточку получил Франк Рибери.
51" Опасно! Рибери прострелил на Мюллера, но в последний момент выбили мяч!
49" Отбивается "Реал", опасно у ворот Наваса!
46" Замена у "Реала". Вместо Иско на поле вышел Асенсио.
Второй тайм стартовал!
22:39 Как вам первый тайм? Делитесь впечатлениями в комментариях к нашей трансляции!
Статистика после первого тайма.
Все, первый тайм завершен.
45+1" Ничего себе! Левандовски пробил головой после навеса, но мяч парировал голкипер!
45" 2 минуты добавил к первому тайму арбитр.
44" Гооооооол! Марсело сравнивает счет! С линии штрафной ударом в касание бразилец точно отправил мяч в нижний угол ворот! 1:1
42" Ух! Мюллер пробил по воротам, но в последний момент ногу подставил Рамос! Опасно было!
40" Ого-го! Матс Хуммельс пробил по воротам после передачи, но мяч пролетел выше ворот!
38" Карвахаль грубо сыграл против соперника, но арбитр не стал показывать желтую карточку, а решил устно предупредить.
36" Перес немного в шоке! Да, проигрывает "Реал" борьбу.
34" Да, не может продолжить Боатенг игру и вместо него на поле вышел Зюле.
33" А вы согласны с Евгением Левченко?
А где защита Реала?!— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) April 25, 2018
31" Досталось Боатенгу и теперь футболист просит помощи у медиков.
28" Гооооооооооол! Киммих открывает счет! Не успела оборона "Реала" вернуться в защиту и Киммих вместо того, чтобы отдать передачу пробил по воротам! 1:0
26" Никто из команд не хочет идти в атаку. Ожидают кто первым допустит ошибку.
24" Карвахаль подхватил мяч и в касание пробил с линии штрафной! Вратарь успел среагировать на удар!
23" Хави Мартинес нарушил правила и арбитр это увидел.
21" Тони Кросс побежал к воротам, но арбитр поднял флажок - офсайд.
19" Роналду пытался сделать передачу на точку, но защитник успел подставиться под мяч. Угловой.
17" Иско отважился на дальний удар со средней дистанции, но мяч заблокировал защитник.
16" Левандовски забежал в угол с мячом, пытался заработать угловой. Однако, мяч прилетел точно в руки Навасу.
15" Ух! Боатенг завалил на лини штрафной оппонента, но арбитр развел руками. Нет штрафного!
13" В обороне находится "Реал". Активно прессингует оппонент из Германии.
11" С мячом футболисты "Баварии", не получается отобрать снаряд игрокам с Мадрида.
8" Замена у "Баварии". Роббен получил травму и не может продолжить игру. Вместо него на поле вышел Алькантара.
3" Активно в атаку пошла "Бавария", но защитники "Реала" справились и выбили мяч.
2" Боатенг активно пошел в отбор, но немного перестарался и нарушил правила. Арбитр остановил игру.
Матч стартовал!
21:45 Судить сегодня будет Бьорн Кёйперс.
21:44 Прозвучал гимн Лиги чемпионов!
21:39 Да, техника впечатляет..
Надо сказать, эти парни совсем неплохо обращаются с мячом#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/mue6oMCUzR
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 25 квітня 2018 р.
21:35 Составы команд на игру.
21:32 Приветствуем всех любителей Лиги чемпионов! Через несколько минут мы начнем прямую текстовую трансляцию первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Реалом".
Мюнхенская «Бавария» в среду, 25 апреля, на «Альянц Арене» в рамках первого поединка 1/2 финала Лиги чемпионов примет мадридский «Реал». На прошлой стадии команда Юппа Хайнкеса прошла «Севилью», а подопечные Зинедина Зидана в невероятном противостоянии преодолели сопротивление «Ювентуса».
Следить за матчем можно в текстовой трансляции на нашем сайте в этой новости. Начало – в среду, в 21:45.
Также смотреть онлайн «Бавария» – «Реал» можно в видео трансляции на нашем сайте.
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