Лига чемпионов. «Бавария» не устояла перед «Реалом». Как это было (видео)

А где защита Реала?! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) April 25, 2018

«Бавария» –Киммих, 28 - Марсело, 44, Асенсио, 5690+2" В атаке футболисты "Баварии". Пытаются задавить оппонента.90"89" Желтую карточку получил за грубый фол88"85" Да, успевают защитники "Реала" закрыть зону и перекрыть зоны.83"на поле82" Близки испанцы были к изменению счета на табло, но защитники успели заблокировать удар.80" Немцы не уступают испанцам. Во владении даже являются лидерами.78" Желтая карточка в матче.немного переусердствовал.76"на поле75"73"навесил в штрафную. Однако, защитники "Реала" надежны.70" Ох..забил мяч, но арбитр остановил игру и показал, что португалец подыграл рукой..68"66"травмированногона поле64" Отметим, чтозабил 100-й гол под руководством62" Через правый фланг атакует "Бавария". Но великолепно играет вратарь "Реала"!60"отдал пас в штрафную, но мяч успели перехватить! Продолжают давить футболисты "Баварии".56"53" Желтую карточку получил51"49" Отбивается "Реал", опасно у ворот46"на полеВторой тайм стартовал!22:39Статистика после первого тайма.Все, первый тайм завершен.45+1"45"44"42"40"38"грубо сыграл против соперника, но арбитр не стал показывать желтую карточку, а решил устно предупредить.36"немного в шоке! Да, проигрывает "Реал" борьбу.34" Да,игру и вместо него на поле33" А вы согласны с31" Досталосьи теперь футболист просит помощи у медиков.28"26" Никто из команд не хочет идти в атаку. Ожидают кто первым допустит ошибку.24"подхватил мяч и в касание пробил с линии штрафной! Вратарь успел среагировать на удар!23"нарушил правила и арбитр это увидел.21"побежал к воротам, но арбитр поднял флажок - офсайд.19"пытался сделать передачу на точку, но защитник успел подставиться под мяч. Угловой.17"отважился на дальний удар со средней дистанции, но мяч заблокировал защитник.16"забежал в угол с мячом, пытался заработать угловой. Однако, мяч прилетел точно в руки15" Ух!завалил на лини штрафной оппонента, но арбитр развел руками. Нет штрафного!13" В обороне находится "Реал". Активно прессингует оппонент из Германии.11" С мячом футболисты "Баварии", не получается отобрать снаряд игрокам с Мадрида.8"получил травму и не может продолжить игру. Вместо него на поле3" Активно в атаку пошла "Бавария", но защитники "Реала" справились и выбили мяч.2"активно пошел в отбор, но немного перестарался и нарушил правила. Арбитр остановил игру.Матч стартовал!21:45 Судить сегодня будет21:44 Прозвучал гимн Лиги чемпионов!21:39 Да, техника впечатляет..Надо сказать, эти парни совсем неплохо обращаются с мячом#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/mue6oMCUzR— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 25 квітня 2018 р.21:35 Составы команд на игру.21:32Мюнхенская «Бавария» в среду, 25 апреля, на «Альянц Арене» в рамках первого поединка 1/2 финала Лиги чемпионов примет мадридский «Реал». На прошлой стадии команда Юппа Хайнкеса прошла «Севилью», а подопечные Зинедина Зидана в невероятном противостоянии преодолели сопротивление «Ювентуса».Также смотреть онлайн «Бавария» – «Реал» можно в видео трансляции на нашем сайте.