Лига чемпионов. «Бавария» не устояла перед «Реалом». Как это было (видео)
  • Спорт
  • Опубликовал: Олейник Виталий

Лига чемпионов. «Бавария» не устояла перед «Реалом». Как это было (видео)



«Бавария» – «Реал» 1:2

Голы: Киммих, 28 - Марсело, 44, Асенсио, 56



Всем спасибо за внимание. На этом мы завершаем нашу трансляцию. До новых встреч на портале XSPORT.ua.

Статистика матча.

Все, матч завершен!

90+2" В атаке футболисты "Баварии". Пытаются задавить оппонента. 

90" 4 минуты добавил арбитр ко второму тайму. 

89" Желтую карточку получил за грубый фол Алькантара

88" Хороший шанс упустил Левандовски! Поляк оказался в штрафной, но вот точно замкнуть передачу не смог!

85" Да, успевают защитники "Реала" закрыть зону и перекрыть зоны. 

83" Замена у "Реала". Вместо Каземиро на поле вышел Ковачич

82" Близки испанцы были к изменению счета на табло, но защитники успели заблокировать удар. 

80" Немцы не уступают испанцам. Во владении даже являются лидерами. 

78" Желтая карточка в матче. Каземиро немного переусердствовал. 

76" Замена у "Баварии". Вместо Матса Хуммельса на поле вышел Толиссо.

75" Бензема мог сравнивать счет! Однако, Голкипер ногами остановил снаряд! 

73" Кроос навесил в штрафную. Однако, защитники "Реала" надежны. 

70" Ох.. Роналду забил мяч, но арбитр остановил игру и показал, что португалец подыграл рукой..

68" Ух! Опасно пробивал Рибери из-за пределов штрафной, но немцу немного не хватило точности и мяч пролетел рядом с дальней штангой!

66" Замена у "Реала". Вместо травмированного Карвахаля на поле вышел Бензема.

64" Отметим, что Киммих забил 100-й гол под руководством Юппа Хайнкеса!

62" Через правый фланг атакует "Бавария". Но великолепно играет вратарь "Реала"!

60" Рибери отдал пас в штрафную, но мяч успели перехватить! Продолжают давить футболисты "Баварии". 

56" Гооооооооол! Асенсио выводит команду вперед! Мадридцы убежали в контратаку и Рафинья и Асенсио наказали немцев. 1:2

53" Желтую карточку получил Франк Рибери

51" Опасно! Рибери прострелил на Мюллера, но в последний момент выбили мяч!

49" Отбивается "Реал", опасно у ворот Наваса!

46" Замена у "Реала". Вместо Иско на поле вышел Асенсио

Второй тайм стартовал!

22:39 Как вам первый тайм? Делитесь впечатлениями в комментариях к нашей трансляции!

Статистика после первого тайма.

Все, первый тайм завершен. 

45+1" Ничего себе! Левандовски пробил головой после навеса, но мяч парировал голкипер! 

45" 2 минуты добавил к первому тайму арбитр. 

44" Гооооооол! Марсело сравнивает счет! С линии штрафной ударом в касание бразилец точно отправил мяч в нижний угол ворот! 1:1

42" Ух! Мюллер пробил по воротам, но в последний момент ногу подставил Рамос! Опасно было!

40" Ого-го! Матс Хуммельс пробил по воротам после передачи, но мяч пролетел выше ворот!

38" Карвахаль грубо сыграл против соперника, но арбитр не стал показывать желтую карточку, а решил устно предупредить. 

36" Перес немного в шоке! Да, проигрывает "Реал" борьбу. 

34" Да, не может продолжить Боатенг игру и вместо него на поле вышел Зюле.

33" А вы согласны с Евгением Левченко?



31" Досталось Боатенгу и теперь футболист просит помощи у медиков. 

28" Гооооооооооол! Киммих открывает счет! Не успела оборона "Реала" вернуться в защиту и Киммих вместо того, чтобы отдать передачу пробил по воротам! 1:0

26" Никто из команд не хочет идти в атаку. Ожидают кто первым допустит ошибку.  

24" Карвахаль подхватил мяч и в касание пробил с линии штрафной! Вратарь успел среагировать на удар!

23" Хави Мартинес нарушил правила и арбитр это увидел. 

21" Тони Кросс побежал к воротам, но арбитр поднял флажок - офсайд.  

19" Роналду пытался сделать передачу на точку, но защитник успел подставиться под мяч. Угловой. 

17" Иско отважился на дальний удар со средней дистанции, но мяч заблокировал защитник. 

16" Левандовски забежал в угол с мячом, пытался заработать угловой. Однако, мяч прилетел точно в руки Навасу

15" Ух! Боатенг завалил на лини штрафной оппонента, но арбитр развел руками. Нет штрафного!

13" В обороне находится "Реал". Активно прессингует оппонент из Германии. 

11" С мячом футболисты "Баварии", не получается отобрать снаряд игрокам с Мадрида. 

8" Замена у "Баварии". Роббен получил травму и не может продолжить игру. Вместо него на поле вышел Алькантара

3" Активно в атаку пошла "Бавария", но защитники "Реала" справились и выбили мяч. 

2" Боатенг активно пошел в отбор, но немного перестарался и нарушил правила. Арбитр остановил игру. 

Матч стартовал!

21:45 Судить сегодня будет Бьорн Кёйперс.

21:44 Прозвучал гимн Лиги чемпионов!

21:39 Да, техника впечатляет.. 

Надо сказать, эти парни совсем неплохо обращаются с мячом#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/mue6oMCUzR
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 25 квітня 2018 р.


21:35 Составы команд на игру. 

21:32 Приветствуем всех любителей Лиги чемпионов! Через несколько минут мы начнем прямую текстовую трансляцию первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Реалом". 



Мюнхенская «Бавария» в среду, 25 апреля, на «Альянц Арене» в рамках первого поединка 1/2 финала Лиги чемпионов примет мадридский «Реал». На прошлой стадии команда Юппа Хайнкеса прошла «Севилью», а подопечные Зинедина Зидана в невероятном противостоянии преодолели сопротивление «Ювентуса».

Следить за матчем можно в текстовой трансляции на нашем сайте в этой новости. Начало – в среду, в 21:45.

Также смотреть онлайн «Бавария» – «Реал» можно в видео трансляции на нашем сайте.

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