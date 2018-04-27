Савчук уступила в четвертьфинале парного турнира в Штутгарте

Ольг Савчук, btu.org.uaУкраинская теннисистка Ольга Савчук в паре с чемпионкой Ролан Гаррос Еленой Остапенко не смогла пробиться в полуфинал представительного турнира WTA Premier в Штутгарте.

Савчук и Остапенко не смогли на равных противостоять сыгранному американо-немецкому дуэту Атаво-Грёнефельд. В первом сете украинка и ее звездная напарница четырежды проиграли свою подачу, а во второй партии при счете 6:5 с сет-болов не подали на сет и jnlfkb затяжной тайбрейк, по ходу которого упустили еще два два сет-бола.

За выход в четвертьфинал Штутгарта в парном разряде Ольга Савчук и Елена Остапенко разделят около 5 тысяч евро призовых и получат по 100 рейтинговых очков.

1/4 финала

Ракель Атаво (США, 4)/Анна-Лена Грёнефельд (Германия, 4) – Ольга Савчук (Украина)/Елена Остапенко (Латвия) – 6:1, 7:6 (10)

Последней представительницей Украины в Штутгарте стала Элина Свитолина – первая ракетка страны в четвертьфинале одиночного разряда в пятницу сыграет с француженкой Каролин Гарсия.