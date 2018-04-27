Ювентус интересуется Динем на случай уход Алекса Сандро – СМИ

Люка Динь, Getty ImagesБоссы Ювентуса рассматривают вариант с покупкой левого защитника Барселоны Люки Диня.

В Ювентусе считают, что Динь способен заменить основного левого бека команды Алекса Сандро, которым предметно интересуется ПСЖ, сообщает Sport.es.

Кроме того, из Старой синьоры уходит и конкурент бразильца Квадво Асамоа — с ним якобы подписал предварительный контракт Интер.

По информации источника, сумма отступных в контракте Диня составляет 100 миллионов евро, но в реальности Барселона отпустит француза, если за него предложат 16-17 миллионов евро.

При этом сам игрок всем доволен в Барселоне и не имеет ни малейшего желания уходить.

24-летний Люка Динь выступает за Барселону с 2016 года и в текущем сезоне провел за клуб 19 матчей во всех турнирах, забив 1 гол.

Защитник в прошлом уже выступал в Италии – в сезоне-2015/16 он защищал цвета Ромы.