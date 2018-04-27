Канело употребил кленбутерол непреднамеренно
Мексиканский средневес Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) употребил запрещенный кленбутерол непреднамеренно. Об этом сообщает ESPN.
Мексиканец прошел допинг-тест Всемирного антидопингового агентства (WADA). Для анализа были взяты образцы его волос, которые могли содержать следы вещества, если бы боксер принимал его систематично.
Ссылаясь на отчет имеющей лицензию WADA лаборатории в Солт-Лейк-Сити (США), исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада Роберт Беннетт заявил, что пробы Канело, взятые 29 марта, оказались чисты.
Таким образом, эксперты определили, что мексиканец не использовал этот препарат во время тренировочного процесса, поскольку в фолликулах волос спустя месяц после проваленного допинг-теста не было следов кленбутерола.
Теперь же версия команды мексиканского средневеса о том, что запрещенное вещество попало в его организм вместе с загрязненным мясом, может быть вполне реальной.
Ранее сообщалось, что Канело будет проходить проверки на допинг каждый день.
Напомним, что из-за допинга Альвареса сорвался его реванш против Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), который должен был состояться 5 мая в Лас-Вегасе. При этом боксеры могут сразиться в середине сентября.
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