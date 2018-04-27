Канело употребил кленбутерол непреднамеренно

Мексиканский средневес(49-1-2, 34 КО) употребил запрещенный кленбутерол непреднамеренно. Об этомМексиканец прошел допинг-тест Всемирного антидопингового агентства (WADA). Для анализа были взяты образцы его волос, которые могли содержать следы вещества, если бы боксер принимал его систематично.Ссылаясь на отчет имеющей лицензию WADA лаборатории в Солт-Лейк-Сити (США), исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невадазаявил, что пробы Канело, взятые 29 марта, оказались чисты.Таким образом, эксперты определили, что мексиканец не использовал этот препарат во время тренировочного процесса, поскольку в фолликулах волос спустя месяц после проваленного допинг-теста не было следов кленбутерола.Теперь же версия команды мексиканского средневеса о том, что запрещенное вещество попало в его организм вместе с загрязненным мясом, может быть вполне реальной.Ранее сообщалось, что Канело будет проходить проверки на допинг каждый день.Напомним, что из-за допинга Альвареса сорвался его реванш против(37-0-1, 33 КО), который должен был состояться 5 мая в Лас-Вегасе. При этом боксеры могут сразиться в середине сентября.