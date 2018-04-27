Фонсека – о новом контракте: «Ведем диалог, скоро примем решение»

Паулу Фонсека, shakhtar.comГлавный тренер Шахтера Паулу Фонсека пролил свет на переговоры с клубом по новому контракту.

Контракт Фонсеки с Шахтером истекает в конце сезона, и ранее клуб объявлял о старте переговоров по новому соглашению.

Сам тренер говорит, что пока сделка не заключена из-за разногласий по некоторым пунктам.

«Не знаю, на данный момент есть разные возможности. Клуб сделал мне предложение о продлении, мы ведем диалог и изучаем определенные моменты. Скоро примем решение и объявим его вам», — цитирует Фонсеку официальный сайт Шахтера.

«Мне очень нравится в Шахтере. И в то же время есть разные аспекты контракта, где мы должны прийти к соглашению. Полагаю, полностью заметно, что я рад быть в этом клубе и в Украине. Люди меня уважают, и я счастлив здесь».

Паулу Фонсека тренирует Шахтер с лета 2016 года и за это время по разу выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

В текущем сезоне Горняки после 29 туров лидируют в УПЛ, а также вышли в финал Кубка, где сыграют с Динамо.

Зарубежные СМИ за последние месяцы сватали Фонсеку в Эвертон, Наполи, Монако и Арсенал.