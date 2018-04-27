Британцы обыграли Италию и почти вышли в элитный дивизион чемпионата мира (видео)

Италия –3:4 (2:2, 0:1, 1:1)0:1 – Перлини (Ли, Свиндлхерст) – 07:01,1:1 – Ламбахер (Делука, Хелфер) – 07:23,1:2 – Дауд (Брукс, О’Коннор) – 08:07,2:2 – Ларкин (Хофер, Гои) – 13:30,2:3 – О’Коннор (Ричардсон) – 22:10,3:3 – Сканделла (Хохкофлер, Павлу) – 45:08,3:4 – Перлини – 48:44,Бернард (де Филиппо Роя Марко, 22:10) – Боунс.