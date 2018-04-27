Британцы обыграли Италию и почти вышли в элитный дивизион чемпионата мира (видео)
Чемпионат мира. Дивизион IA (Будапешт, Венгрия). Шестой день:
Италия – Великобритания 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)
0:1 – Перлини (Ли, Свиндлхерст) – 07:01,
1:1 – Ламбахер (Делука, Хелфер) – 07:23,
1:2 – Дауд (Брукс, О’Коннор) – 08:07,
2:2 – Ларкин (Хофер, Гои) – 13:30,
2:3 – О’Коннор (Ричардсон) – 22:10,
3:3 – Сканделла (Хохкофлер, Павлу) – 45:08,
3:4 – Перлини – 48:44,
Вратари: Бернард (де Филиппо Роя Марко, 22:10) – Боунс.
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