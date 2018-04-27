Тыбура проведет бой со Штруве в Германии
Европейские бойцы тяжелого веса UFC Марчин Тыбура (16-4) и Штефан Штруве (28-10) проведут поединок на шоу в Германии.
Этот бой состоится 22 июля на турнире UFC Fight Night 134 в Гамбурге.
Напомним, Тыбура проиграл два последние поединки. Сначала в Австралии боец потерпел поражение решением судей от Фабрисио Вердума. Затем боец был нокаутирован американцем Дерриком Льюисом.
Штруве также проиграл два крайних поединка. В 2017-м году боец был нокаутирован Александром Волковым, а в 2018-м потерпел неудачу в бою с Андреем Орловским.
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