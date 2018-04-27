Тыбура проведет бой со Штруве в Германии

Европейские бойцы тяжелого веса UFC(16-4) и(28-10) проведут поединок на шоу в Германии.Этот бой состоится 22 июля на турнире UFC Fight Night 134 в Гамбурге.Напомним, Тыбура проиграл два последние поединки. Сначала в Австралии боец потерпел поражение решением судей от. Затем боец был нокаутирован американцемШтруве также проиграл два крайних поединка. В 2017-м году боец был нокаутирован, а в 2018-м потерпел неудачу в бою с