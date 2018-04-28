Долгополов не выступит в Стамбуле

Александр Долгополов, Getty ImagesПервая ракетка Украины Александр Долгополов отказался от участия на грунтовом турнире АТР-250 в Стамбуле.

Долгополов снялся с турнира в Стамбуле из-за травмы запястья, сообщает Tennis World USA. Место украинца в основной сетке турнира займет представитель России Михаил Южный.

Проблемы с рукой преследуют Долгополова более двух месяцев. За этот период украинец провел лишь один матч, уступив в первом раунде турнира в Марракеше итальянцу Андреа Арнабольди.

Вернуться на корт Долгополов может 5-12 мая в Мадриде. Александр все еще находится в заявке испанского турнира.

Лучшим результатом Александра Долгополова в сезоне-2018 остается четвертьфинал в Брисбене. На Australian Open киевлянин проиграл во втором круге, а Мастерсы в Индиан-Уэллсе, Майами и в Монте-Карло пропустил из-за травмы.