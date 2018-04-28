Рубио пропустит около 10 дней

Рики Рубио, Getty ImagesРазыгрывающий Юты Рики Рубио не поможет Джаз в стартовых матчах серии второго раунда плей-офф против Хьюстона.

Накануне Юта в шестом матче обыграла Оклахому (96:91) и вышла во второй раунда плей-офф. Решающую победу Джаз оформили без основного разыгрывающего Рики Рубио, который в начале матча получил травму задней поверхности бедра и не вернулся на площадку.

На полное восстановление Рубио потребуется около 10 дней, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Не исключено, что испанец вернется на площадку раньше предполагаемых сроков.

Рубио точно не поможет Юте в воскресном матче с Хьюстоном. Маловероятно, что разыгрывающий сыграет и во втором поединке, который также пройдет на площадке Рокетс.

Рики Рубио мощно дебютировал в плей-офф – в серии с Оклахомой экс-разыгрывающий Миннесоты в среднем за игру набирал по 14,0 очка, 7,3 подбора и 7,0 передачи.