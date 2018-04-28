Великобритания впервые за 25 лет вышла в элитный дивизион чемпионата мира
Чемпионат мира. Дивизион IA (Будапешт, Венгрия). Седьмой день
Венгрия – Великобритания 2:3 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:2)
Шайбы:
1:0 – Бодо (Надь, Сарауэр – бол.) – 3:31;
2:0 – Эрдей (Хари) – 41:53;
2:1 – Дауд (Брукс) – 50:55;
2:2 – Фармер – 59:45.
Вратари: Вэй – Боунс.
Сборная Великобритании выиграла чемпионат мира в дивизионе IA и впервые за 25 лет пробилась в элитный дивизион. Такой результат стал возможен после того, как хоккеисты с Туманного Альбиона в серии буллитов обыграли венгров.
Британцы уступали по ходу матча 0:2, однако в заключительные 10 минут третьего периода сравняли счет. Причем вторая шайба была заброшена за 15 секунд до финальной сирены. В овертайме команды отличиться не смогли, а в серии буллитов точнее оказались подопечные Питера Рассела.
Второй командой, которая пробилась в элиту, стала Италия. В заключительном туре хоккеисты «Скуадры Адзурры» в последнем периоде вырвали победу у Словении и завершили турнир с 9-ю очками. Столько же набрал и Казахстан, который в этот же день разгромил Польшу. Однако поражение в личной встрече против итальянцев оставило их на третьем месте.
Покинула дивизион IA сборная Польши, которая одержала одну победу, набрала 3 очка и заняла шестое место в секстете. В следующем году поляки сыграют в дивизионе IB вместе со сборной Украины.
Результаты седьмого игрового дня:
Казахстан – Польша 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)
Словения – Италия 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
Сборная Великобритании заняла первое место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Отметим, что еще 2 года назад британцы проиграли Украине борьбу за дивизиона IA, однако в 2017-м сумели повыситься в классе и с первой попытки подняться в элиту. Последний раз хоккеисты с Туманного Альбиона играли среди сильнейших в 1994 году.
Турнирная таблица
1. Великобритания 5 игр, 11 очков
2. Италия 5, 9
3. Казахстан 5, 9
4. Венгрия 5, 7
5. Словения 5, 6
6. Польша 5, 3
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