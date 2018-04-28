Великобритания впервые за 25 лет вышла в элитный дивизион чемпионата мира

Венгрия –2:3 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:2)1:0 – Бодо (Надь, Сарауэр – бол.) – 3:31;2:0 – Эрдей (Хари) – 41:53;2:1 – Дауд (Брукс) – 50:55;2:2 – Фармер – 59:45.: Вэй – Боунс.выиграла чемпионат мира в дивизионе IA и впервые за 25 лет пробилась в элитный дивизион. Такой результат стал возможен после того, как хоккеисты с Туманного Альбиона в серии буллитов обыграли венгров.Британцы уступали по ходу матча 0:2, однако в заключительные 10 минут третьего периода сравняли счет. Причем вторая шайба была заброшена за 15 секунд до финальной сирены. В овертайме команды отличиться не смогли, а в серии буллитов точнее оказались подопечные Питера Рассела.Второй командой, которая пробилась в элиту, стала. В заключительном туре хоккеисты «Скуадры Адзурры» в последнем периоде вырвали победу у Словении и завершили турнир с 9-ю очками. Столько же набрал и Казахстан, который в этот же день разгромил Польшу. Однако поражение в личной встрече против итальянцев оставило их на третьем месте.Покинула дивизион IA сборная Польши, которая одержала одну победу, набрала 3 очка и заняла шестое место в секстете. В следующем году поляки сыграют в дивизионе IB вместе со сборной Украины.– Польша 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)Словения –3:4 (1:1, 2:2, 0:1)Сборная Великобритании заняла первое место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Отметим, что еще 2 года назад британцы проиграли Украине борьбу за дивизиона IA, однако в 2017-м сумели повыситься в классе и с первой попытки подняться в элиту. Последний раз хоккеисты с Туманного Альбиона играли среди сильнейших в 1994 году.3. Казахстан 5, 94. Венгрия 5, 75. Словения 5, 6