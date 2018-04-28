Перед Bellator 198 к Емельяненко приходили агенты ФБР

За три дня до поединка на турнире Bellator 198 в гостиницу к(36-5) пришли агенты Федерального бюро расследований США, сообщаетВ издании отметили, что в команде ветерана и ФБР умалчивают эту ситуацию и никак не комментируют.Предполагается, что к Емельяненко могли прийти из-за его принадлежности к политической партии «Единая Россия» и дружит с людьми, находящимися в санкционном списке США. Также на визит могло повлиять то, что самыми известными поклонниками бойца являются президенты Россиии СШАНапомним, ранее Емельяненко и его следующий соперникпрошли взвешивание перед турниром Bellator 198.