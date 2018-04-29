ЛеБрон в 13-й раз подряд преодолел первый раунд плей-офф

ЛеБрон Джеймс, Getty ImagesЗвездный форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс ни разу в карьере не проигрывал в первом раунде плей-офф НБА.

Победа в седьмом матче серии первого раунда над Индианой (105:101) позволила Джеймсу, набравшему в матче 45 очков, в 13-й раз подряд выйти в полуфинал Восточной конференции.

Четырехкратный MVP пропустил два стартовых сезона в плей-офф. В сезоне 2005-2006 ЛеБрон помог Кливленду в шести матчах обыграть Вашингтон. С тех пор Джеймс до сезон 2017-2018 только в одной серии первого раунда проиграл большего одного матча.

До встречи с Индианой команды Джеймса (Кливленд и Майами) пять сезонов подряд всухую преодолевали первый раунд плей-офф.

Джеймс в случае победы в серии над Торонто в восьмой раз подряд выйдет в финал Восточной конференции, где ему будет противостоять победитель пары Филадельфия-Бостон.

В семи матчах серии с Индианой ЛеБрон Джеймс в среднем за игру набирал по 34,4 очка, 10,1 подбора и 7,7 передачи при 55-процентной реализации бросков с игры.