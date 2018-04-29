Лучший бомбардир Серии А Иммобиле рискует пропустить концовку сезона

Getty ImagesФорвард Лацио и лучший бомбардир Серии А прямо сейчас Чиро Иммобиле повредил заднюю поверхность бедра в матче с Торино.

Футболист вынужден был покинуть поле на 15-й минуте. Вместо него вышел Фелипе Кайседо.

На скамейке запасных Чиро сидел в слезах. Если повреждение окажется серьезным, то сезон для него может быть уже завершен.

В текущей Серии А Иммобиле забил 29 голов в 32 матчах чемпионата Италии. Борьбу с ним за статус лучшего бомбардира ведет капитан Интера Мауро Икарди, у которого 27 голов.



