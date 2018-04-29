Стали известны все соперники юниорской сборной Украины на чемпионате мира в 2019 году

Юниорская сборная Украины (U-18) в следующем году на чемпионате мира в Дивизионе IA сыграет с командами Франции, Дании, Германии, Казахстана и Норвегии. Французы вылетели из элиты, а датчане, немцы, казахстанцы и норвежцы выступали в Дивизионе IA и в этом году.Напомним, что наша команда выиграла свой домашний чемпионат мира в Дивизионе IB.В 2019-м году украинские юниоры впервые за 10 лет сыграют во втором по рангу дивизионе юниорских чемпионатов мира.