25-кратные. Барселона досрочно стала чемпионом Испании

Барселона празднует гол в ворота Депортиво, Getty ImagesБарселона за три тура до конца Ла Лиги стала недосягаемой для соперников, досрочно выиграв чемпионство и оформив золотой дубль в сезоне.

В матче 35-го тура Барселона на выезде обыграла Депортиво (4:2), спокойно оформив чемпионство еще в апреле. Отрыв от Атлетико составляет 11 очков за три тура до конца (при этом у Барселоны есть матч в запасе), так что мадридцы уже никак не смогут достать каталонцев.

Эта победа в чемпионате стала для Барселоны 25-й в истории и седьмой за последние десять лет. Каталонцы вернули себе золотые медали после серебра в прошлом сезоне, когда победа досталась Реалу.

🏆🔵🔴 CHAMPIOOONS!!!

It's not just this season's title.

It's not just our 25th @LaLiga.

It's a historic decade.

7 championships out of 10!#7heChamp10ns pic.twitter.com/5cy1GNLVib — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 29, 2018





Более того, Барселона под руководством Вальверде идет на безпроигрышный сезон. Каталонцы выиграли 26 матчей, еще 8 сыграли вничью и ни разу не проиграли. Оставшиеся четыре игры — Реал, Вильярреал, Леванте и Реал Сосьедад.

Если каталонцам удастся не проиграть в этих матчах, они установят клубный рекорд: никогда Барселона не проходила сезон Ла Лиги без поражений. Лучший результат в истории — сезон 2009/10, когда команда проиграла всего однажды (Атлетико на выезде).

Для Барселоны это второй (и последний) трофей в сезоне — помимо чемпионата, она выиграла Кубок Испании, разгромив в финале Севилью со счетом 5:0.