Кокер не собирается подписывать Аскрена в Bellator

«Поймите, я не думаю, что Бен хочет драться. Я считаю, что он хочет провести еще один поединок и завязать с ММА. Именно так я понимаю ситуацию с Беном Аскреном.



У нас большие планы на полусредний вес. У нас много топ-бойцов, и у нас есть на них планы. У нас в планах большой бой для Майкла Пейджа в Лондоне, хороший бой между Джоном Фитчем и Полом Дейли в Сан Хосе. Мы планируем задействовать бойцов, которые связывают свою дальнейшую карьеру с промоушеном».

Президент Bellatorне собирается подписывать контракт с, чтобы тот провел бой с, сообщаетНапомним, ранее Макдональд и Аскрен договорились о поединке во время переписки в социальных сетях.