Многократный Олимпийский чемпион Грайс будет тренером сборной США

Михаэль Грайс, spiegel.de3-кратный Олимпийский чемпион Михаэль Грайс станет новым старшим тренером сборной США.

Как сообщает издание Spiegel, 3-кратный Олимпийский чемпион Турина Михаэль Грайс прекратил работу со сборной Швейцарии и будет со следующего сезона тренировать американскую мужскую сборную.

«После окончания работы со Швейцарией у меня начинается новый этап карьеры. Я стану главным тренерском мужской сборной США. С нетерпением жду нового вызова и новых задач», — сказал Грайс.

После окончания карьеры спортсмена в 2012 году он изучал спортивный менеджмент в университете Ансбаха, а с 2016 года работал главным тренером в национальном учебном центре в швейцарском Ленцерхайде.

Также Михаэль Грайс считался одним из кандидатов на пост тренера немецкой сборной.