Бой Ломаченко — Линарес покажет Интер

Василий Ломаченко, Getty ImagesТелеканал Интер покажет в прямом эфире бой между чемпионом мира WBO во втором полулегком весе Василием Ломаченко и обладателем пояса по версии WBA в легком весе Хорхе Линаресом.

Трансляция начнется 12 мая в 2 часа ночи. Сам бой состоится на Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке.

Перед эфиром будет показан документальный фильм о Василии — «Боксер года», который напомнит становление украинца как одного из лучших боксеров в своей весовой категории. Пока начнется в 0:15.

Повтор трансляции боя будет в 7:00 13 мая.

Ломаченко в бою с Линаресом попытается стать первым боксером, которому удалось забрать титулы в трех весовых категориях всего за 12 боев на профи-ринге.