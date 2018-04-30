Мюллер: «Я голоден до голов, и мы должны использовать свои шансы»

«Наши команды хорошо знают друг друга. На прошлой неделе мы показали, чего хотим добиться. У нас было много моментов, угловых, возможностей забить гол. Надо пользоваться своими шансами и показать хороший футбол. Я голоден до голов. Сейчас моя статистика не радует, но нет никакого значения, забью я или кто-то другой.



Когда проигрываем, всегда ищем причину неудач. Если проблема в том, что мы недостаточно много забиваем, стараемся проанализировать причину и исправить ситуацию».

Полузащитник «Баварии»надеется, что его команда сумеет реализовать все свои возможности в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала». Слова хавбека приводитНапомним, что прямая трансляция матча «Реал» - «Бавария» будет доступна на нашем портале. Начало матча – 1-го мая в 21:45.