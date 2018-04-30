Иско — вне состава Реала на ответный матч с Баварией
Иско, Getty images
Реал назвал состав на ответный матч с Баварией в Лиге чемпионов.
Среди игроков не оказалось полузащитника Иско. Хавбек работал в общей группе в понедельник, однако главный тренер Зинедин Зидан решил не включать в состав футболиста, получившего повреждение плеча в первом поединке с мюнхенцами (2:1).
Всего в списке 19 игроков. Наверняка в заявку на матч не попадет третий вратарь Люка Зидан
Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Люка Зидан
Защитники: Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Тео Эрнандес
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Марко Асенсио, Нико Ковачич, Дани Себальос
Форварды: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль
Матч Реал — Бавария состоится на Сантьяго Бернабеу 1 мая.
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