Иско — вне состава Реала на ответный матч с Баварией

Иско, Getty imagesРеал назвал состав на ответный матч с Баварией в Лиге чемпионов.

Среди игроков не оказалось полузащитника Иско. Хавбек работал в общей группе в понедельник, однако главный тренер Зинедин Зидан решил не включать в состав футболиста, получившего повреждение плеча в первом поединке с мюнхенцами (2:1).

Всего в списке 19 игроков. Наверняка в заявку на матч не попадет третий вратарь Люка Зидан

Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Люка Зидан

Защитники: Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Тео Эрнандес

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Марко Асенсио, Нико Ковачич, Дани Себальос

Форварды: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль

Матч Реал — Бавария состоится на Сантьяго Бернабеу 1 мая.