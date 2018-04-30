Марио Балотелли покинет Ниццу по завершении сезона

Марио Балотелли, ogcnice.comФорвард Ниццы Марио Балотелли заявил об уходе из Ниццы и желании вернуться в Италию.

Нападающий заявил, что им интересуются много клубов, и подчеркнул, что среди них нет Милана, за который он играл в сезонах-2013/14 и 2014/15.

«Я бы хотел вернуться в Италию. Много клубов интересуются мной, но среди них нет Милана. Нет шансов на то, что я туда вернусь», — цитирует футболиста Calciomercato.com.

«Почти наверняка покину Ниццу, хотя будущее мое полностью не определено. Скорее всего, это мой последний сезон здесь, хоть он и был лучшим моим во Франции».

В Ниццу Марио перешел летом 2016 года на правах свободного агента из Ливерпуля. В обоих сезонах чемпионата Франции Марио забил по 15 голов (текущий сезон еще продолжается).