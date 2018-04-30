Карри должен вернуться во 2-й игре серии против Пеликанс

Стефен Карри, Getty ImagesРазыгрывающий Уорриорз Стефен Карри должен вернуться во втором матче серии второго раунда против Пеликанс.

Как сообщает ESPN, Стефен Карри сегодня тренировался без ограничений и готов к возвращению во втором матче против Нью Орлеанс. В первом матче серии Уорриорз спокойно выиграли со счетом 123:101.

При этом главный тренер Голден Стэйт Стив Керр заявил, что у игрока не будет никаких ограничений по минутам в случае возвращения. Он не играл с 23 марта из-за травмы колена.

Стефен Карри в последнем регулярном чемпионате в среднем за игру набирал по 26,4 очка, 5,1 подбора и 6,1 передачи.