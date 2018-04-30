Карри должен вернуться во 2-й игре серии против Пеликанс
Стефен Карри, Getty Images
Разыгрывающий Уорриорз Стефен Карри должен вернуться во втором матче серии второго раунда против Пеликанс.
Как сообщает ESPN, Стефен Карри сегодня тренировался без ограничений и готов к возвращению во втором матче против Нью Орлеанс. В первом матче серии Уорриорз спокойно выиграли со счетом 123:101.
При этом главный тренер Голден Стэйт Стив Керр заявил, что у игрока не будет никаких ограничений по минутам в случае возвращения. Он не играл с 23 марта из-за травмы колена.
Стефен Карри в последнем регулярном чемпионате в среднем за игру набирал по 26,4 очка, 5,1 подбора и 6,1 передачи.
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