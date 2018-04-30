В сборной Финляндии на чемпионате мира сыграют 7 хоккеистов из НХЛ

«Хотел бы сказать спасибо каждому игроку, которые участвовали в отборе к чемпионату мира. Все сыграли здорово, и позволили тренерскому штабу осуществить нелёгкий выбор. Выбранный нами коллектив очень впечатляет. У меня есть хорошее предчувствие об игре этого состава, у нас открытая и свежая команда».

Стал известен состав сборнойна чемпионат мира, который пройдёт в Дании с 4 по 20 мая.Вилле Хуссо («Сан-Антонио», АХЛ), Ээро Килпелайнен («Эребро», Швеция), Харри Сятери («Спрингфилд», АХЛ)Миро Хейсканен (ХИФК, Финляндия), Юлиус Хонка («Даллас», НХЛ), Нико Миккола («Таппара», Финляндия), Маркус Нутиваара («Коламбус», НХЛ), Томми Кивисто («Йокерит», КХЛ), Микка Койвисто («Карпят», Финляндия), Вилле Покка («Беллевилль», АХЛ), Юусо Рикола («КалПа», Финляндия)Теуво Терявяйнен, Себастьян Ахо (оба – «Каролина», НХЛ), Олли Палола, Мика Ниеми, Марко Анттила, Пекка Йормакка (все – «Йокерит», КХЛ), Микаэль Гранлунд («Миннесота», НХЛ), Каспери Капанен («Торонто», НХЛ), Сакари Маннинен («Эребро», Швеция), Саку Мёналенен («Карпят», Финляндия), Янне Песонен («Векше», Швеция), Микко Рантанен («Колорадо», НХЛ), Вели-Матти Савинайнен («Югра», КХЛ), Антти Суомела («Ювяскюля», Финляндия)Главный тренер сборной Финляндииподелился мнением о составе команды:Сборная Финляндии сыграет в группе В вместе с Канадой, США, Германией, Норвегией, Латвией, Данией и Южной Кореей.