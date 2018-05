Кличко: «Впервые вижу робота, следите за ними»

«Это первый раз, когда я вижу робота. Очень реалистично. И она очень симпатичная. Она выглядит настоящей, вот что я хочу сказать. Она умеет говорить.



Вот так сегодня выглядят современные технологии. Что же будет завтра? Следите за роботами!»

Бывший чемпион мирапризвал людей пристальнее следить за роботами, потому что их все сложнее отличить от реальных людей. Об этом боксер написал в своемLook out for robots So realistic. Hello future pic.twitter.com/3clJNVacIp— Klitschko (@Klitschko) 1 мая 2018 г.Напомним, Владимир Кличко написал и вскоре издаст книжку.