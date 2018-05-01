Кличко: «Впервые вижу робота, следите за ними»

Кличко: «Впервые вижу робота, следите за ними»



Бывший чемпион мира Владимир Кличко призвал людей пристальнее следить за роботами, потому что их все сложнее отличить от реальных людей. Об этом боксер написал в своем Twitter:

«Это первый раз, когда я вижу робота. Очень реалистично. И она очень симпатичная. Она выглядит настоящей, вот что я хочу сказать. Она умеет говорить.

Вот так сегодня выглядят современные технологии. Что же будет завтра? Следите за роботами!»


Look out for robots So realistic. Hello future pic.twitter.com/3clJNVacIp
— Klitschko (@Klitschko) 1 мая 2018 г.


Напомним, Владимир Кличко написал и вскоре издаст книжку.

Похожие новости
Популярные новости