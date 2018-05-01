Кличко: «Впервые вижу робота, следите за ними»
Бывший чемпион мира Владимир Кличко призвал людей пристальнее следить за роботами, потому что их все сложнее отличить от реальных людей. Об этом боксер написал в своем Twitter:
«Это первый раз, когда я вижу робота. Очень реалистично. И она очень симпатичная. Она выглядит настоящей, вот что я хочу сказать. Она умеет говорить.
Вот так сегодня выглядят современные технологии. Что же будет завтра? Следите за роботами!»
Вот так сегодня выглядят современные технологии. Что же будет завтра? Следите за роботами!»
Look out for robots So realistic. Hello future pic.twitter.com/3clJNVacIp
— Klitschko (@Klitschko) 1 мая 2018 г.
Напомним, Владимир Кличко написал и вскоре издаст книжку.
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