Уимблдон решился на ряд изменений в ближайших розыгрышах турнира

Руководство Уимблдона приняло решение ввести ряд новшеств, которые будут внедрены на турнире в 2018 и 2019 годах. Об этом сообщаетПризовой фонд турнира увеличится до 34 миллионов фунтов (31,6 в прошлом сезоне). Чемпионы в одиночном разряде получат по 2,25 миллиона фунтов (2,2 в прошлом сезоне), участник первого раунда − 39 тысяч фунтов (35 тысяч в прошлом сезоне).С 2019 года в мужской и женской квалификационной сетке будут 128 теннисистов (96 сейчас).Если игрок находится на турнире, но по состоянию здоровья снимется еще до проведения жеребьевки, то поровну разделит призовые за первый раунд с лаки-лузером, который его заменит.В рамках экологической программы на турнире не будет пластиковых трубочек для напитков, будут активно задействованы электрокары, а также к питьевым фонтанам будут добавлены 90 пунктов набора питьевой воды.Отметим, что Уимблдон-2018 пройдет со 2 по 15 июля.Напомним,заявила, что не считает Уимблдон самым важным турниром.