Хамес Родригес стал 10-м игроком Баварии с голом в этой ЛЧ

Хамес Родригес, Getty imagesПолузащитник Баварии Хамес Родригес стал 10-м игроком немецкого клуба, который забивал в этом розыгрыше ЛЧ.

Колумбийский полузащитник сравнял счет в матче (2:2) на 63-й минуте и стал 10-м игроком Баварии, который забивал в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Мюнхенский клуб уступает по этому показателю лишь Реалу, в составе которого отличались 11 игроков.





Также он стал 7-м игроком в истории турнира, который забивал как в составе Реала, так и против него. Кроме него подобным достижением могут похвастаться лишь Рууд ван Нистелроой, Дэвид Бэкхэм, Альваро Мората, Фернандо Морьентес, Арьен Роббен и Иван Саморано.

Это первый гол Родригеса в ЛЧ с марта 2016 года, когда он забивал за Реал против Ромы.