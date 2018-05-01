Лига чемпионов. «Реал» сыграл вничью с «Баварией». Как это было (видео, фото)
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  • Опубликовал: Олейник Виталий

Лига чемпионов. «Реал» сыграл вничью с «Баварией». Как это было (видео, фото)



«Реал» – «Бавария» 2:2

Голы: Бензема, 11, 46 Киммих, 4, Родригес, 63



На этом мы завершаем нашу трансляцию. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!

Статистика матча.

Все, матч завершен! "Реал" первый финалист Лиги чемпионов!

90+3" Не сдаются мюнхенцы! Штурмуют ворота Наваса!

90" 5 минут добавил арбитр ко второму тайму!

89" Желтую карточку получил Каземиро за грубую игру. 

88" Варан увидел перед собой желтую карточку. 

88" Замена у "Реала". Вместо Асенсио на поле вышел Начо

86" Бэйл убегал в контратаку, но арбитр успел поднять флажок - офсайд. 

84" Замена у "Баварии". Вместо Хамеса Родригеса на поле вышел Хави Мартинес

81" Вагнер грубо отобрал мяч и Чакыр это увидел. 

79" Ух! Мюллер головой пробил в нижний угол ворот! Однако, Навас поймал мяч. 

78" Криштиану Роналду врывался в штрафную, но в последний момент в подкате мяч выбил защитник. 

77" С глубины начинают атаку немцы. Не останавливаются футболисты в красных футболках. 

75" Замена у "Баварии". Вместо Талиссо на поле вышел Вагнер

74" Невероятные вещи сегодня творит Навас в воротах! Талиссо пробил из-под защитника, но Кейлор Навас среагировал на удар!

72" Двойная замена у "Реала". Вместо Бензема и Ковачич на поле вышли Бэйл и Каземиро

70" Футболисты "Реала" забрали себе мяч. Не успевают в некоторых моментах полузащитники "Баварии"

68" Рвется к воротам "Бавария"! Пытаются немцы еще один мяч забить!

65" Желтую карточку увидел перед собой Лукас

63" Гоооооооол! Хамес Родригес сравнивает счет! С острого угла колумбиец пробил Наваса! 2:2

62" Лука Модрич получил желтую карточку за фол!

60" Всей командой "Реал" находится на своей половине поля. 

58" Эх! Мюллер мог отправлять мяч в сетку ворот, но защитники "Реала" стоят стеной! Не пробить оборону мадридцев. 

56" Очень высоко прессингует "Реал"! "Баварии" сложно подойти к штрафной оппонента. 

54" Момент! Роналду расстреливал Ульрайха, но португалец пробил выше ворот! Мяч пролетел над перекладиной!

52" Ух! Модрич прострелил в штрафную, но Роналду не смог замкнуть этот прострел. 

50" Давид Алаба пробил с края штрафной. Однако, Навас успел среагировать на удар австрийца! 

49" Мюллер был с мячом в штрафной, но защитники не дали пробить. 

48" "Реал" рвется в атаку! Бензема упал в штрафной, но Чакыр показал, чтобы поднимался форвард. 

46" Гоооооооооол! Бензема оформляет дубль! Ульйрах допустил грубейшую ошибку.. и в итоге - гол. 2:1

Второй тайм стартовал!

Статистика после первого тайма.

Первый тайм завершен.

45+1" Левандовски мог забить на последних секундах первого тайма. Однако, не повезло поляку. 

45" 1 минуту добавил арбитр к первому тайму. 

44" Вот это да! Толиссо пробил из-за пределов штрафной, но мяч разминулся с целью. 

42" Киммих прострелил в штрафную, но там Рамос играет надежно. 

41" Рамос пробил головой по воротам! Мяч пролетел рядом со штангой! Да, давит "Реал". 

39" Ух! Криштиану мощно пробил в ближний угол ворот, но мяч парировал Ульрайх! Опаснейший момент был!

36" Лукас навесил в штрафную. Однако, защитники сыграли надежно. 

33" Дааааа! Хамес, Хамес.. Не смог забить практические в пустые ворота с трех метров.. 

30" Момент! Рибери с Мюллером создали опаснейший момент, но форвард пробил крайне слабо. Да, моментище был.. 

27" Опасно было у ворот "Баварии". Марсело с фланга прострелил в штрафную, но защитники успели остановить игровой снаряд.  

22" Как думаете, сможет ли "Бавария" пройти "Реал"? Делитесь впечатлениями в комментариях к нашей трансляции.

21" Киммих сделал навес в штрафную, но Навас первым сыграл на выходе. 

20" Момент! Мюллер мог замыкать передачу, но решил отдать пас на партнеров. Пас был сделан в никуда.

18" "Бавария" в атаке. Пытаются штурмовать ворота Наваса, но защитники близко не подпускают. 

16" Левандовски с Мюллером просили пенальти у Чакыра. Однако, турецкий рефери развел руками. 

14" Через широкие передачи испанцы пытаются начинать свои атаки. 

12" Попытались немцы обострить ситуацию у ворот Наваса. Однако, защитники "сливочных" сыграли на высоте. 

11" Гоооооооол! Бензема сравнивает счет в матче! Навес на дальней штанге замкнул француз и изменил счет на табло. 1:1

7" Через левый фланг штурмуют ворота Наваса футболисты немецкой команды. 

6" Опасный момент был у ворот "Баварии". Однако, Роналду не смог дотянуться до мяча. 

4" Гоооооооол! Киммих открывает счет в матче! В штрафной зоне немец первым сыграл на добивании и пробил точно в нижний угол ворот. 0:1

1" Модрич немного переусердствовал в отборе мяча и арбитр это заметил. 

Арбитр дал стартовый свисток!

21:32 Интересные факты:






Лишь дважды в истории Лиги чемпионов команде удалось выйти в следующий круг плей-офф после домашнего поражения в первом матче. В полуфинале ЛЧ-1995/96 "Аякс" уступил в родных стенах "Панатинаикосу" со счетом 0:1, но на выезде забил грекам три безответных мяча. В 1/8 финала Лиги чемпионов-2010/11 Бавария с минимальным счетом одолела "Интер" на его поле, но затем уступила дома (2:3), признав итоговое поражение по правилу выездного гола.





"Бавария" и "Реал" — рекордсмены по числу очных встреч в еврокубках. В Мадриде они проведут уже 26-й матч. Это седьмой полуфинал Кубка чемпионов/Лиги чемпионов с их участием.





Для "Реала" это рекордный восьмой полуфинал Лиги чемпионов подряд, а "Бавария" пробилась в четверку сильнейших в шестой раз за семь сезонов.






21:28 Сегодня будет шикарная поддержка у "Баварии"!

Minuten noch! Auf geht's, Bayern, kämpfen und siegen!#RMAFCB pic.twitter.com/bsZbPtOP6X
— FC Bayern München (@FCBayern) 1 травня 2018 р.


21:24 Разминка Кейлора Наваса на предматчевой тренировки. 

@NavasKeylor#APorLa13 pic.twitter.com/kpoFdtsCP0
— Real Madrid C.F.(@realmadrid) 1 травня 2018 р.


21:20 Раздевал мюнхенской "Баварии".



21:18 Арбитром матча сегодня будет - Джюнейт Чакыр.

21:13 Составы команд на игру.

21:10 Вечер добрый всем любителям еврокубковых матчей! Сегодня портал XSPORT.ua проведет для вас текстовую трансляцию ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов, где мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" сразится с мюнхенской "Баварией"! 



Мадридский «Реал» в ответном матче полуфинальной стадии Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» примет мюнхенскую «Баварию». Первая встреча, напомним, завершилась триумфом команды Зинедина Зидана со счетом 2:1.

Следить за матчем можно будет в текстовой трансляции на нашем сайте, в этой новости. Начало – во вторник, в 21:45.

Также смотреть онлайн «Реал» – «Бавария» можно будет в видео трансляции на нашем сайте.

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