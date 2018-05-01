Лига чемпионов. «Реал» сыграл вничью с «Баварией». Как это было (видео, фото)
«Реал» – «Бавария» 2:2
Голы: Бензема, 11, 46 - Киммих, 4, Родригес, 63
На этом мы завершаем нашу трансляцию. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!
Статистика матча.
Все, матч завершен! "Реал" первый финалист Лиги чемпионов!
90+3" Не сдаются мюнхенцы! Штурмуют ворота Наваса!
90" 5 минут добавил арбитр ко второму тайму!
89" Желтую карточку получил Каземиро за грубую игру.
88" Варан увидел перед собой желтую карточку.
88" Замена у "Реала". Вместо Асенсио на поле вышел Начо.
86" Бэйл убегал в контратаку, но арбитр успел поднять флажок - офсайд.
84" Замена у "Баварии". Вместо Хамеса Родригеса на поле вышел Хави Мартинес.
81" Вагнер грубо отобрал мяч и Чакыр это увидел.
79" Ух! Мюллер головой пробил в нижний угол ворот! Однако, Навас поймал мяч.
78" Криштиану Роналду врывался в штрафную, но в последний момент в подкате мяч выбил защитник.
77" С глубины начинают атаку немцы. Не останавливаются футболисты в красных футболках.
75" Замена у "Баварии". Вместо Талиссо на поле вышел Вагнер.
74" Невероятные вещи сегодня творит Навас в воротах! Талиссо пробил из-под защитника, но Кейлор Навас среагировал на удар!
72" Двойная замена у "Реала". Вместо Бензема и Ковачич на поле вышли Бэйл и Каземиро.
70" Футболисты "Реала" забрали себе мяч. Не успевают в некоторых моментах полузащитники "Баварии"
68" Рвется к воротам "Бавария"! Пытаются немцы еще один мяч забить!
65" Желтую карточку увидел перед собой Лукас.
63" Гоооооооол! Хамес Родригес сравнивает счет! С острого угла колумбиец пробил Наваса! 2:2
62" Лука Модрич получил желтую карточку за фол!
60" Всей командой "Реал" находится на своей половине поля.
58" Эх! Мюллер мог отправлять мяч в сетку ворот, но защитники "Реала" стоят стеной! Не пробить оборону мадридцев.
56" Очень высоко прессингует "Реал"! "Баварии" сложно подойти к штрафной оппонента.
54" Момент! Роналду расстреливал Ульрайха, но португалец пробил выше ворот! Мяч пролетел над перекладиной!
52" Ух! Модрич прострелил в штрафную, но Роналду не смог замкнуть этот прострел.
50" Давид Алаба пробил с края штрафной. Однако, Навас успел среагировать на удар австрийца!
49" Мюллер был с мячом в штрафной, но защитники не дали пробить.
48" "Реал" рвется в атаку! Бензема упал в штрафной, но Чакыр показал, чтобы поднимался форвард.
46" Гоооооооооол! Бензема оформляет дубль! Ульйрах допустил грубейшую ошибку.. и в итоге - гол. 2:1
Второй тайм стартовал!
Статистика после первого тайма.
Первый тайм завершен.
45+1" Левандовски мог забить на последних секундах первого тайма. Однако, не повезло поляку.
45" 1 минуту добавил арбитр к первому тайму.
44" Вот это да! Толиссо пробил из-за пределов штрафной, но мяч разминулся с целью.
42" Киммих прострелил в штрафную, но там Рамос играет надежно.
41" Рамос пробил головой по воротам! Мяч пролетел рядом со штангой! Да, давит "Реал".
39" Ух! Криштиану мощно пробил в ближний угол ворот, но мяч парировал Ульрайх! Опаснейший момент был!
36" Лукас навесил в штрафную. Однако, защитники сыграли надежно.
33" Дааааа! Хамес, Хамес.. Не смог забить практические в пустые ворота с трех метров..
30" Момент! Рибери с Мюллером создали опаснейший момент, но форвард пробил крайне слабо. Да, моментище был..
27" Опасно было у ворот "Баварии". Марсело с фланга прострелил в штрафную, но защитники успели остановить игровой снаряд.
22" Как думаете, сможет ли "Бавария" пройти "Реал"? Делитесь впечатлениями в комментариях к нашей трансляции.
21" Киммих сделал навес в штрафную, но Навас первым сыграл на выходе.
20" Момент! Мюллер мог замыкать передачу, но решил отдать пас на партнеров. Пас был сделан в никуда.
18" "Бавария" в атаке. Пытаются штурмовать ворота Наваса, но защитники близко не подпускают.
16" Левандовски с Мюллером просили пенальти у Чакыра. Однако, турецкий рефери развел руками.
14" Через широкие передачи испанцы пытаются начинать свои атаки.
12" Попытались немцы обострить ситуацию у ворот Наваса. Однако, защитники "сливочных" сыграли на высоте.
11" Гоооооооол! Бензема сравнивает счет в матче! Навес на дальней штанге замкнул француз и изменил счет на табло. 1:1
7" Через левый фланг штурмуют ворота Наваса футболисты немецкой команды.
6" Опасный момент был у ворот "Баварии". Однако, Роналду не смог дотянуться до мяча.
4" Гоооооооол! Киммих открывает счет в матче! В штрафной зоне немец первым сыграл на добивании и пробил точно в нижний угол ворот. 0:1
1" Модрич немного переусердствовал в отборе мяча и арбитр это заметил.
Арбитр дал стартовый свисток!
21:32 Интересные факты:
Лишь дважды в истории Лиги чемпионов команде удалось выйти в следующий круг плей-офф после домашнего поражения в первом матче. В полуфинале ЛЧ-1995/96 "Аякс" уступил в родных стенах "Панатинаикосу" со счетом 0:1, но на выезде забил грекам три безответных мяча. В 1/8 финала Лиги чемпионов-2010/11 Бавария с минимальным счетом одолела "Интер" на его поле, но затем уступила дома (2:3), признав итоговое поражение по правилу выездного гола.
"Бавария" и "Реал" — рекордсмены по числу очных встреч в еврокубках. В Мадриде они проведут уже 26-й матч. Это седьмой полуфинал Кубка чемпионов/Лиги чемпионов с их участием.
Для "Реала" это рекордный восьмой полуфинал Лиги чемпионов подряд, а "Бавария" пробилась в четверку сильнейших в шестой раз за семь сезонов.
21:28 Сегодня будет шикарная поддержка у "Баварии"!
Minuten noch! Auf geht's, Bayern, kämpfen und siegen!#RMAFCB pic.twitter.com/bsZbPtOP6X
— FC Bayern München (@FCBayern) 1 травня 2018 р.
21:24 Разминка Кейлора Наваса на предматчевой тренировки.
@NavasKeylor#APorLa13 pic.twitter.com/kpoFdtsCP0
— Real Madrid C.F.(@realmadrid) 1 травня 2018 р.
21:20 Раздевал мюнхенской "Баварии".
Кто сегодня будет лучшим у "Баварии"? 🤔 #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/ra1xbEkiik— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 1, 2018
21:18 Арбитром матча сегодня будет - Джюнейт Чакыр.
21:13 Составы команд на игру.
21:10 Вечер добрый всем любителям еврокубковых матчей! Сегодня портал XSPORT.ua проведет для вас текстовую трансляцию ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов, где мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" сразится с мюнхенской "Баварией"!
Мадридский «Реал» в ответном матче полуфинальной стадии Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» примет мюнхенскую «Баварию». Первая встреча, напомним, завершилась триумфом команды Зинедина Зидана со счетом 2:1.
Следить за матчем можно будет в текстовой трансляции на нашем сайте, в этой новости. Начало – во вторник, в 21:45.
Также смотреть онлайн «Реал» – «Бавария» можно будет в видео трансляции на нашем сайте.
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