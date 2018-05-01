Лига чемпионов. «Реал» сыграл вничью с «Баварией». Как это было (видео, фото)

«Реал» – «Бавария»Бензема, 11, 46Киммих, 4, Родригес, 63Статистика матча.Все, матч завершен! "Реал" первый финалист Лиги чемпионов!90+3" Не сдаются мюнхенцы! Штурмуют ворота90"89" Желтую карточку получилза грубую игру.88"увидел перед собой желтую карточку.88"на поле86"убегал в контратаку, но арбитр успел поднять флажок - офсайд.84"на поле81"грубо отобрал мяч иэто увидел.79" Ух!головой пробил в нижний угол ворот! Однако,поймал мяч.78"врывался в штрафную, но в последний момент в подкате мяч выбил защитник.77" С глубины начинают атаку немцы. Не останавливаются футболисты в красных футболках.75"на поле74"72"на поле70" Футболисты "Реала" забрали себе мяч. Не успевают в некоторых моментах полузащитники "Баварии"68" Рвется к воротам "Бавария"! Пытаются немцы еще один мяч забить!65" Желтую карточку увидел перед собой63"62"получил желтую карточку за фол!60" Всей командой "Реал" находится на своей половине поля.58" Эх!мог отправлять мяч в сетку ворот, но защитники "Реала" стоят стеной! Не пробить оборону мадридцев.56" Очень высоко прессингует "Реал"! "Баварии" сложно подойти к штрафной оппонента.54"52" Ух!прострелил в штрафную, ноне смог замкнуть этот прострел.50"49"был с мячом в штрафной, но защитники не дали пробить.48" "Реал" рвется в атаку!упал в штрафной, нопоказал, чтобы поднимался форвард.46" Гоооооооооол! Бензема оформляет дубль! Ульйрах допустил грубейшую ошибку.. и в итоге - гол. 2:1Второй тайм стартовал!Статистика после первого тайма.Первый тайм завершен.45+1"мог забить на последних секундах первого тайма. Однако, не повезло поляку.45"44" Вот это да!пробил из-за пределов штрафной, но мяч разминулся с целью.42"прострелил в штрафную, но тамиграет надежно.41"39"36"навесил в штрафную. Однако, защитники сыграли надежно.33"30" Момент!создали опаснейший момент, но форвард пробил крайне слабо. Да, моментище был..27" Опасно было у ворот "Баварии".с фланга прострелил в штрафную, но защитники успели остановить игровой снаряд.22" Как думаете, сможет ли "Бавария" пройти "Реал"? Делитесь впечатлениями в комментариях к нашей трансляции.21"сделал навес в штрафную, нопервым сыграл на выходе.20"18" "Бавария" в атаке. Пытаются штурмовать ворота, но защитники близко не подпускают.16"просили пенальти у. Однако, турецкий рефери развел руками.14" Через широкие передачи испанцы пытаются начинать свои атаки.12" Попытались немцы обострить ситуацию у ворот Наваса. Однако, защитники "сливочных" сыграли на высоте.11"7" Через левый фланг штурмуют воротафутболисты немецкой команды.6" Опасный момент был у ворот "Баварии". Однако,не смог дотянуться до мяча.4"1"немного переусердствовал в отборе мяча и арбитр это заметил.Арбитр дал стартовый свисток!21:32Лишь дважды в истории Лиги чемпионов команде удалось выйти в следующий круг плей-офф после домашнего поражения в первом матче. В полуфинале ЛЧ-1995/96 "Аякс" уступил в родных стенах "Панатинаикосу" со счетом 0:1, но на выезде забил грекам три безответных мяча. В 1/8 финала Лиги чемпионов-2010/11 Бавария с минимальным счетом одолела "Интер" на его поле, но затем уступила дома (2:3), признав итоговое поражение по правилу выездного гола."Бавария" и "Реал" — рекордсмены по числу очных встреч в еврокубках. В Мадриде они проведут уже 26-й матч. Это седьмой полуфинал Кубка чемпионов/Лиги чемпионов с их участием.Для "Реала" это рекордный восьмой полуфинал Лиги чемпионов подряд, а "Бавария" пробилась в четверку сильнейших в шестой раз за семь сезонов.21:28 Сегодня будет шикарная поддержка у "Баварии"!Minuten noch! Auf geht's, Bayern, kämpfen und siegen!#RMAFCB pic.twitter.com/bsZbPtOP6X— FC Bayern München (@FCBayern) 1 травня 2018 р.21:24 Разминкана предматчевой тренировки.@NavasKeylor#APorLa13 pic.twitter.com/kpoFdtsCP0— Real Madrid C.F.(@realmadrid) 1 травня 2018 р.21:20 Раздевал мюнхенской "Баварии".21:18 Арбитром матча сегодня будет -21:1321:10Мадридский «Реал» в ответном матче полуфинальной стадии Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» примет мюнхенскую «Баварию». Первая встреча, напомним, завершилась триумфом команды Зинедина Зидана со счетом 2:1.Также смотреть онлайн «Реал» – «Бавария» можно будет в видео трансляции на нашем сайте.