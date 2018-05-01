Дубль Бензема позволил «Реалу» пройти «Баварию» на пути к киевскому финалу (видео)

В Мадриде состоялся второй матч полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией».«Реал» - «Бавария» 2:2: Бензема, 11, 46, – Киммих, 3, Хамес, 63: Навас, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Васкес, Асенсио (Начо, 88), Ковачич (Каземиро, 73), Кроос, Бензема (Бэйл, 72), Роналду.: Ульрайх, Хуммельс, Зюле, Алаба, Толиссо (Вагнер, 75), Киммих, Хамес (Мартинес, 84), Алькантара, Рибери, Левандовски, Мюллер.: Модрич (62), Васкес (65), Варан (88), Каземиро (89).Все подробности матча доступны в нашем текстовом онлайне.Второй финалист определитсяв противостоянии «Ромы» и «Ливерпуля». Видео трансляция этого матча на нашем сайте начнется в