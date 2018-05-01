Дубль Бензема позволил «Реалу» пройти «Баварию» на пути к киевскому финалу (видео)
В Мадриде состоялся второй матч полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией».
Лига чемпионов, 1/2 финала. Второй матч:
«Реал» - «Бавария» 2:2 (первый матч 2:1)
Голы: Бензема, 11, 46, – Киммих, 3, Хамес, 63
«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Васкес, Асенсио (Начо, 88), Ковачич (Каземиро, 73), Кроос, Бензема (Бэйл, 72), Роналду.
«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Зюле, Алаба, Толиссо (Вагнер, 75), Киммих, Хамес (Мартинес, 84), Алькантара, Рибери, Левандовски, Мюллер.
Предупреждения: Модрич (62), Васкес (65), Варан (88), Каземиро (89).
Все подробности матча доступны в нашем текстовом онлайне.
Обзор первого тайма:
Второй финалист определится второго мая в противостоянии «Ромы» и «Ливерпуля». Видео трансляция этого матча на нашем сайте начнется в 21:45.
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