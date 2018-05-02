Президент WBC: «Бой Альварес – Головкин уже упущен, но, надеюсь, он состоится в сентябре»

«Я очень рад, что эта ситуация разрешилась. Все результаты тестов дали именно то, что WBC и я лично утверждали с самого начала: справедливость восторжествовала и всем стало понятно, что Сауль Альварес — чистый боксер.



Сейчас бой с Головкиным уже упущен, но, надеюсь, он состоится в сентябре. Нужно признать проблему в Мексике с мясом и содержащимся в нем кленбутеролом, и мы уже работаем с VADA над новым протоколом, а спортсмены впредь будут гораздо осторожнее с тем, что употребляют в пищу».

Президент WBCрад, чтопризнали невиновным в употреблении допинга. Слова функционера приводит Boxing Scene:Отметим, что команды Головкина и Альвареса уже готовы начать переговоры о втором поединке.Напомним,заявил, что допинг несовместим с боксом.