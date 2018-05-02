Скандал в Харькове: арбитров поливали водой, Гелиос доигрывал вдевятером

gelios.uaКак стало известно Sport Arena, в матче Первой лиги Гелиос - Полтава (0:2) произошли несколько скандальных инцидентов.

Болельщики хозяев обругали бригаду арбитров и полили ее водой перед началом второго тайма. Этот инцидент будет расследован.

В этом матче Гелиос уступил дома — 0:2. Уже в дебюте в ворота хозяев был назначен пенальти, который был нереализован. Перед самим перерывом был удален первый игрок харьковчан — капитан команды Игорь Луценко. Как утверждается, он применил физическую силу к одному из членов судейской бригады.

Во втором тайме за вторую желтую карточку арбитр Юрий Иванов из Донецкой области удалил еще одного игрока Гелиоса — полузащитника Евгения Чепурненко. С 86-й минуты хозяева доигрывали в двойном меньшинстве.

Пока что непонятно, как ослабленный состав Гелиоса будет играть в следующем туре против Руха. По сообщению пресс-службы клуба, поединок во Львове рискуют пропустить девять футболистов — Сергей Кравченко, Владислав Зайчук, Сергей Лобойко, Вадим Абеленцев, Сергей Погорелый, Игорь Кошман (у всех — травмы), Антон Котляр, Игорь Луценко, Евгений Чеупрненко (дисквалифицированы).

Матч Рух — Гелиос состоится 6 мая.