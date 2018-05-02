Рома пропустила от Ливерпуля первый гол в домашних матчах ЛЧ-2017/18

Садио Мане, Getty ImagesФорвард Ливерпуля Садио Мане стал первым игроком в этом сезоне, который забил Роме на Стадио Олимпико в Лиге чемпионов.

Сенегалец открыл счет в ответном полуфинальном поединке, забив на 9-й минуте.

До этого поединка Рома не пропустила ни одного гола в пяти домашних матчах турнирах. Разница мячей была 8:0.

В середине первого тайма римляне пропустили еще один гол. Жоржиньо Вейналдум забил головой на 26-й минуте.

За событиями в матче Рома — Ливерпуль можно следить в текстовой трансляции.