Рома пропустила от Ливерпуля первый гол в домашних матчах ЛЧ-2017/18
Садио Мане, Getty Images
Форвард Ливерпуля Садио Мане стал первым игроком в этом сезоне, который забил Роме на Стадио Олимпико в Лиге чемпионов.
Сенегалец открыл счет в ответном полуфинальном поединке, забив на 9-й минуте.
До этого поединка Рома не пропустила ни одного гола в пяти домашних матчах турнирах. Разница мячей была 8:0.
В середине первого тайма римляне пропустили еще один гол. Жоржиньо Вейналдум забил головой на 26-й минуте.
За событиями в матче Рома — Ливерпуль можно следить в текстовой трансляции.
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