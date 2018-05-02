Лига чемпионов. «Рома» – «Ливерпуль». Видео трансляция прямо сейчас (видео)

Римская «Рома» на «Стадио Олимпико» в среду, 2 мая, в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов примет английский «Ливерпуль». Первая встреча завершилась победой подопечных Юргена Клоппа со счетом 5:2, так что «волкам», как и в противостоянии с «Барселоной», снова нужно дома забивать три мяча.Также на нашем сайте смотреть онлайн «Рома» – «Ливерпуль» можно в текстовой трансляции.