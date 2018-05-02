Сондерс: «Канело перечеркнул все, чего достиг в боксе»
Чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО) заявил, что готов сразиться с Саулем Альваресом (49-2-1, 34 КО), однако отметил, что мексиканец навсегда останется жуликом. Слова британца приводит badlefthook.com.
«В моих глазах он навсегда останется жуликом, который использует допинг. Этим он перечеркнул все, чего достиг в боксе.
Нужно стремиться к деньгам, понимаете? Разумеется, я подерусь с ним, но мое мнение не изменится, для меня он обманщик на допинге».
Нужно стремиться к деньгам, понимаете? Разумеется, я подерусь с ним, но мое мнение не изменится, для меня он обманщик на допинге».
Сам Альварес нацелен на реванш с другим чемпионом Геннадием Головкиным в сентябре.
Напомним, Альвареса дисквалифицировали на полгода.
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