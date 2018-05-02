Сондерс: «Канело перечеркнул все, чего достиг в боксе»

«В моих глазах он навсегда останется жуликом, который использует допинг. Этим он перечеркнул все, чего достиг в боксе.



Нужно стремиться к деньгам, понимаете? Разумеется, я подерусь с ним, но мое мнение не изменится, для меня он обманщик на допинге».

Чемпион WBO в среднем весе(26-0, 12 КО) заявил, что готов сразиться с(49-2-1, 34 КО), однако отметил, что мексиканец навсегда останется жуликом. Слова британца приводитСам Альварес нацелен на реванш с другим чемпиономв сентябре.Напомним, Альвареса дисквалифицировали на полгода.