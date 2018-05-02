Ливерпуль повторил рекорд Баварии по голам в полуфинале
Жоржиньо Вейналдум, Getty Images
Ливерпуль в противостоянии против Ромы повторил рекорд мюнхенской Баварии по количеству голов в полуфинале.
Гол Жоржиньо Вейналдума на 26-й минуте стал вторым для Ливерпуля в ответном матче полуфинала ЛЧ против Ромы и седьмым по ходу этого противостояния.
Таким образом, Красные повторили рекорд Баварии по голам в полуфинале, который немецкий клуб установил в сезоне 2013/14.
Ливерпуль переиграл Рому с общим счетом 7:6 и вышел в финал, где сыграет в Киеве 26 мая против Реала.
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