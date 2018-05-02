Ливерпуль повторил рекорд Баварии по голам в полуфинале

Жоржиньо Вейналдум, Getty ImagesЛиверпуль в противостоянии против Ромы повторил рекорд мюнхенской Баварии по количеству голов в полуфинале.

Гол Жоржиньо Вейналдума на 26-й минуте стал вторым для Ливерпуля в ответном матче полуфинала ЛЧ против Ромы и седьмым по ходу этого противостояния.

Таким образом, Красные повторили рекорд Баварии по голам в полуфинале, который немецкий клуб установил в сезоне 2013/14.

Ливерпуль переиграл Рому с общим счетом 7:6 и вышел в финал, где сыграет в Киеве 26 мая против Реала.