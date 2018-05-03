Завацкая обыграла Дулгеру и вышла в четвертьфинал турнира в Рабате

Катарина Завацкая, btu.org.uaУкраинка Катарина Завацкая пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Рабате, обыграв румынку Александру Дулгеру.

Катарина выиграла поединок в трех сетах — 7:5, 2:6, 6:4. В 1/4 финала украинка пробилась за 2 часа и 51 минуту.

Следующей соперницей Завацкой станет китаянка Шувей Се. Матч состоится в четверг.

Победитель турнира в столице Марокко получит 280 рейтинговых очков и 43 тысячи долларов.