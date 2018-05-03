Реал и Ливерпуль сыграют в Киеве в финале Лиги чемпионов

Getty ImagesРеал и Ливерпуль стали победителями полуфиналов Лиги чемпионов-2017/18 и сыграют в финале, который пройдет в Киеве.

Реал во вторник прошел Баварию (2:1, 2:2), а Ливерпуль в среду – Рому (5:2, 2:4).

Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве на НСК Олимпийский 26 мая.

Для Реала этот финал станет 16-м в его истории с учетом истории Кубка чемпионов, из которых он выиграл 12.

Ливерпуль в 8-й раз сыграет в финале главного турнира Европы. Пять из них он уже выиграл.

Реал в случае победы в Киеве выиграет третий розыгрыш Лиги чемпионов кряду.