Реал и Ливерпуль сыграют в Киеве в финале Лиги чемпионов
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Реал и Ливерпуль стали победителями полуфиналов Лиги чемпионов-2017/18 и сыграют в финале, который пройдет в Киеве.
Реал во вторник прошел Баварию (2:1, 2:2), а Ливерпуль в среду – Рому (5:2, 2:4).
Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве на НСК Олимпийский 26 мая.
Для Реала этот финал станет 16-м в его истории с учетом истории Кубка чемпионов, из которых он выиграл 12.
Ливерпуль в 8-й раз сыграет в финале главного турнира Европы. Пять из них он уже выиграл.
Реал в случае победы в Киеве выиграет третий розыгрыш Лиги чемпионов кряду.
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