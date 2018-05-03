CS:GO. Tempo Storm собрала новый состав (фото)

Организацияподписала новую команду по CS:GO, в состав которой вошли. Последний слот занял, однако он находится на трехмесячном испытательном сроке и пока не получил контракт от организации.Первым турниром под новым, для парней, тегом станет, запланированный на даты с 9 по 10 июня в Португалии.