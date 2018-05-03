CS:GO. Tempo Storm собрала новый состав (фото)
Фото - HLTV.orgОрганизация Tempo Storm подписала новую команду по CS:GO, в состав которой вошли Кевин «HS» Тарн, Рикардo «fox» Пачеку, Кристиан «loWel» Гарсия и Павел «innocent» Мосек. Последний слот занял Аитор «SOKER» Фернандез, однако он находится на трехмесячном испытательном сроке и пока не получил контракт от организации.
Первым турниром под новым, для парней, тегом станет Mercedes-Benz CS:GO Cup, запланированный на даты с 9 по 10 июня в Португалии.
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