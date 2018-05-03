Пайе в основе. Стартовые составы матча «Зальцбург» – «Марсель»
Тренеры «Марселя» и «Зальцбурга» Руди Гарсия и Марко Розе определились со стартовыми составами на ответный матч полуфинала Лиги Европы.
«Марсель»: Пеле, Сарр, Рами, Густаво, Амави, Лопес, Сансон, Товен, Пайе, Окампос, Жермен
Запасные: Эскалес, Камара, Муа Нджие, Роланду, Сари, Сертик, Замбо-Ангисса
«Зальцбург»: Вальке, Лайнер, Рамальо, Чалета-Цар, Ульмер, Айдара, Самассеку, Шлагер, Бериша, Гульбрандсен, Даббур
Запасные: Станкович, Понграчич, Ябо, Ляйтгеб, Вольф, Минамино, Хван
Отметим, что первый матч завершился победой французов со счетом 2:0.
Смотреть матч «Зальцбург» – «Марсель» онлайн можно на портале XSPORT.ua. Начало в 22:05, 3 мая.
Напомним, Манданда все еще не восстановился после повреждения.
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