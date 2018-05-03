Пайе в основе. Стартовые составы матча «Зальцбург» – «Марсель»

Тренеры «Марселя» и «Зальцбурга»определились со стартовыми составами на ответный матч полуфинала Лиги Европы.Пеле, Сарр, Рами, Густаво, Амави, Лопес, Сансон, Товен, Пайе, Окампос, ЖерменЭскалес, Камара, Муа Нджие, Роланду, Сари, Сертик, Замбо-АнгиссаВальке, Лайнер, Рамальо, Чалета-Цар, Ульмер, Айдара, Самассеку, Шлагер, Бериша, Гульбрандсен, ДаббурСтанкович, Понграчич, Ябо, Ляйтгеб, Вольф, Минамино, ХванОтметим, что первый матч завершился победой французов со счетом 2:0.Смотреть матч «Зальцбург» – «Марсель» онлайн можно на портале XSPORT.ua., 3 мая.Напомним, Манданда все еще не восстановился после повреждения.