Головкин: даю 10% на то, что реванш с Альваресом состоится

Геннадий Головкин и Сауль Альварес, boxingscene.comЧемпион WBC, WBA, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) скептически оценивает вероятность проведения повторного боя с Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).

Головкин и Альварес планировали провести реванш 5 мая в Лас-Вегасе, однако мексиканец сдал положительную допинг-пробу и получил 6-месячную дисквалификацию.

«Реванш с Альваресом? Сейчас я бы дал 10% на это. Я сделал 99% уступок для боя с Канело 5 мая, а теперь его нет здесь».

Прокомментировал Головкин и слова президента Golden Boy Promotions Оскара Да Ла Хойи, заявившего, что Альварес перед реваншем готов каждый день проходить допинг-тесты.

«Он может говорить все что угодно. Мне не нужны разговоры. Делайте допинг-тесты», — приводит слова Головкина Yahoo Sports.

Геннадий Головкин 5 мая в Карсоне проведет промежуточный бой с Ванесом Мартиросяном (36-3-1, 21 КО).