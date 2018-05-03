Венгер проводит 250-й матч в еврокубках в качестве тренера

Арсен Венгер, Getty ImagesМенеджер Арсенала Арсен Венгер проводит 250-й матч в еврокубках в качестве тренера, сообщает официальный твиттер Лиги Европы.

Юбилейным для Венгера стал ответный полуфинал ЛЕ против Атлетико, который сейчас проходит в Мадриде.

Больше француза в еврокубках тренировал только сэр Алекс Фергюсон – у него 269 матчей.

При этом Венгер единственный из топ-5 тренеров с наибольшим количеством матчей под эгидой УЕФА, кто до сих пор не выиграл ни один трофей.

Алекс Фергюсон — 269 матчей (210 — в Лиге чемпионов)Арсен Венгер — 250 (202)Мирча Луческу — 222 (131)Джованни Трапатонни — 202 (81)Карло Анчелотти — 196 (160)

Арсен Венгер ранее объявил, что покинет Арсенал по окончании сезона. Он работает в клубе с 1996 года.

До Канониров специалист тренировал в Европе Монако и Нанси.