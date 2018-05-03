Венгер проводит 250-й матч в еврокубках в качестве тренера
Арсен Венгер, Getty Images
Менеджер Арсенала Арсен Венгер проводит 250-й матч в еврокубках в качестве тренера, сообщает официальный твиттер Лиги Европы.
Юбилейным для Венгера стал ответный полуфинал ЛЕ против Атлетико, который сейчас проходит в Мадриде.
Больше француза в еврокубках тренировал только сэр Алекс Фергюсон – у него 269 матчей.
При этом Венгер единственный из топ-5 тренеров с наибольшим количеством матчей под эгидой УЕФА, кто до сих пор не выиграл ни один трофей.
Алекс Фергюсон — 269 матчей (210 — в Лиге чемпионов)
Арсен Венгер — 250 (202)
Мирча Луческу — 222 (131)
Джованни Трапатонни — 202 (81)
Карло Анчелотти — 196 (160)
Арсен Венгер ранее объявил, что покинет Арсенал по окончании сезона. Он работает в клубе с 1996 года.
До Канониров специалист тренировал в Европе Монако и Нанси.
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